Стартовал второй этап исследования моржей на Ямале

21.10.2020, 16:30, Новости дня

Российские ученые отправились в повторную экспедицию по исследованию моржей на ямальском лежбище, которое было обнаружено только в прошлом году. По словам специалистов, это одна из самых больших из ныне известных колоний этих малоизученных животных.

Исследования проводятся под эгидой Научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие». Также в них участвует Арктический НИС Уральского отделения Российской Академии Наук.

Лежбище находится на северо-западном побережье полуострова Ямал у так называемого Моржового мыса (Тиутей-сале). Его ученые считают самым крупным на Карском море. Любая собранная в экспедиции информация может оказаться бесценной для науки. Но самый большой оптимизм у генетиков, которых интересуют обособленные колонии животных.