 

Стартовал второй этап исследования моржей на Ямале

21.10.2020, 16:30, Новости дня

Российские ученые отправились в повторную экспедицию по исследованию моржей на ямальском лежбище, которое было обнаружено только в прошлом году. По словам специалистов, это одна из самых больших из ныне известных колоний этих малоизученных животных.

Исследования проводятся под эгидой Научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие». Также в них участвует Арктический НИС Уральского отделения Российской Академии Наук.

Лежбище находится на северо-западном побережье полуострова Ямал у так называемого Моржового мыса (Тиутей-сале). Его ученые считают самым крупным на Карском море. Любая собранная в экспедиции информация может оказаться бесценной для науки. Но самый большой оптимизм у генетиков, которых интересуют обособленные колонии животных.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.09 / Священник сорвался с обрыва в Крыму

26.06 / В продажу вышел Haval H9 для экстремального бездорожья

10.08 / Белорусская оппозиция: мы за мирные перемены

05.10 / СМИ обвинили Трампа в сокрытии результатов первого теста на COVID-19

17.08 / По делу “ПриватБанка” у НАБУ есть действующий меморандум о сотрудничестве с ФБР

10.07 / «Слишком гламурный» чиновник уволился после критики главы Казахстана

30.06 / Озвучена стоимость нового кроссовера Alpina XB7

17.09 / Табачные компании подсчитали, на сколько могут вырасти цены на сигареты

29.07 / Живое фото смартфона Vivo S7 раскрывает его характеристики

22.10 / США потребовали доказательств заморозки ядерного арсенала России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска