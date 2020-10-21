Эксперт о планах Лукашенко: Собирается править пожизненно

21.10.2020, 16:23, Разное

На днях белорусский оппозиционер Юрий Воскресенский дал большое интервью после освобождения из следственного изолятора. Он назвал Александра Лукашенко сильным президентом с мощной аурой. По его словам, глава республики готов к открытому диалогу с протестующими.

Слова оппозиционера наделали много шума в Сети. Политолог Павел Усов назвал Юрия Воскресенского “политико-психологическим экспериментом”. По его мнению, власти Белоруссии хотят создать образ “просветленного человека”, который осознал тупиковость протестов.

“Но Лукашенко войну с народом ведет такую, словно собирается править пожизненно, и именно этого он и хочет”, – заявил эксперт в своем телеграм-канале.

Предстоящая конституционная реформа, которую так нахваливал Воскресенский, не изменит действующий режим. Усов допустил, что отдельные структуры системы все же могут измениться, но сущность останется прежней. Система власти в Белоруссии и дальше будет авторитарной.

Напомним, массовые протесты против режима Александра Лукашенко не утихают более двух месяцев. Президент сообщил о смене тактики борьбы. Силовики “в спокойном режиме” найдут каждого демонстранта при помощи современных технических средств.