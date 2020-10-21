Врач Богданов назвал опасное последствие приступов мигрени

21.10.2020, 16:17, Разное

Врач-невролог Ринат Богданов пояснил об опасном последствии частых приступов мигрени. У людей, которые имеют подобные проблемы, выше риск наступления инсульта.

Мигрень может развиваться на фоне переутомления, частых стрессов, голода, пересыпа. В целом заболевание может передаваться по наследству. При нем нарушается управление сосудами, поэтому в два раза увеличивается риск наступления инсульта.

В системе тройничного нерва происходит неправильная работа элементов. В частности, выделяются вещества, способствующие расширению сосудов. В результате возникает отек мозговой оболочки нервов, поэтому человек чувствуют боль, тошноту и рвотные позывы.

Самой главной задачей при приближении очередного приступа не допустить, чтобы сосуды расширялись. Для этого необходимо специальными препаратами его купировать. Людям с мигренью нужно следить за режимом дня: своевременно питаться и ложиться спать, не забывать о физической активности, устраивать перерывы в работе.

Предвестниками приступа являются так называемые «яркие линии», расплывающееся пятно в поле зрения. Человек также начинает ощущать странные запахи или же частично теряет чувствительность.