 

Алексей Нечаев возглавит список партии «Новые люди» на выборах в Госдуму

21.10.2020, 16:17, Разное

Партия «Новые люди», лидером которой является Алексей Нечаев, планирует набрать до 20% голосов на грядущих выборах. Новая политическая сила совсем недавно заявила о себе, но уже уверенно увеличивает рейтинги, о чем свидетельствуют проведенные по всей РФ социологические опросы. По словам Нечаева, партия собирается не только идти на выборы с внутренними списками, но и выдвинет порядка 200 кандидатов по одномандатным округам, передает kp.ru
«Сейчас мы занимаемся открытием более 70 региональных представительств. Идет формирование локальных активов. Также уже удалось определиться с несколькими кандидатами. Мы будем участвовать не только в кампании в ГД, но и выдвинем своих представителей в местные законодательные собрания. Предвыборная программа также находится на стадии подготовки. В ней мы попытаемся отразить основные ценности развития», – пояснил Алексей Нечаев.

Политик отметил, что 20% процентов голосов являются вполне достижимой целью, но существует масса условий, которые нужно будет выполнить. В частности, нужно подготовить четкую программу развития страны, способную изменить обстановку в РФ и соответствовать требованиям граждан.

«Примерно 39% граждан РФ хотят перемен и развития. Об этом свидетельствуют данные недавнего опроса ВЦИОМ. Ко времени проведения выборов коэффициент жителей РФ, настроенных на перемены, может превысить половину. Большая часть таких людей может проголосовать за нас, но до них нужно достучаться», – отметил Нечаев.



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