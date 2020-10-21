Марина Газманова считает, что «женщина не должна стареть»

21.10.2020, 16:17, Разное

В своем микроблоге Instagram 51-летняя Марина Газманова написала философски пост, в котором порассуждала на тему возраста и необратимых процессов в организме. По ее мнению, «женщина не должна стареть», так как способна постоянно возрождаться.

На такие размышления супругу Олега Газманова натолкнули книги Натали Дроэн. Она процитировала любимую писательницу и отметила, что «для всего живого устаревание является нормальным явлением». Однако это состояние не должно приводить людей к «некрасивости и скрюченности». Автор считает, что жительница должна уметь управлять своим духовным и физическим здоровьем, чтобы не доводить себя до истощения. В противном случае, повседневные заботы могут довести до того, что старение уничтожит человека окончательно, независимо от возраста.

Марина Газманова призвала подписчиц заботиться о своем теле и слышать сигналы, которые оно подает. Возможно, болезни говорят не только о проблемах в организме, а и о том, что необходимо пересмотреть свой круг общения и занятия. По теме молодости и старения у жены певца накопилось много вопросов, поэтому она с удовольствием читает книги Натали Дроэн.

Пост Марина Газманова сопроводила парой снимков, на которых она предстала в женственном образе. Подписчики засыпали ее комплиментами и отметили, что 51-летняя супруга артиста прекрасно и великолепно выглядит.