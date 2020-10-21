Лили Джеймс отменила все запланированные интервью и съемки после скандальных фотографий с Домиником Уэстом

21.10.2020, 16:10, Разное

16 октября Netflix выпустил драму “Ребекка” с Лили Джеймс и Арми Хаммером в главных ролях. Все бы ничего, но в преддверии этого в сети появились скандальные фото с участием актрисы: на них Лили целуется и катается на самокате по Риму с 50-летним актером Домиником Уэстом, который уже 10 лет женат и воспитывает с супругой четверых детей. Когда все тайное стало явным – а произошло это на следующий день по возвращении парочки из Италии в Великобританию, – Доминик сразу вышел к журналистам вместе с женой и заявил, что у них все хорошо, их брак по-прежнему крепкий. Лили такой смелости не хватило – актриса пока избегает любых встреч с журналистами.

В рамках промо-кампании “Ребекки” Лили то и дело должна была участвовать в съемках телепередач, в пресс-конференциях и давать интервью, однако после обнародования тех снимков актриса отменила все запланированные ранее договоренности. В частности, в последний момент Лили отказалась от участия в съемках шоу America’s Today Show и The Graham Norton Show. Также она появилась на Hollywood Foreign Press через день после публикации фотографий, но отменила интервью за 45 минут до его начала.

Это было двухдневное мероприятие. В первый день к Лили присоединились продюсеры, которые защищали ее от любого, кто мог бы задать ей неудобные вопросы. Во второй день, когда все журналисты готовились к встрече с ней, она отменила все в последний момент и уехала без объяснений, – отмечает инсайдер издания Page Six.

Напомним, в начале прошлой недели в распоряжении мировых СМИ оказались весьма любопытные фотографии, на которых Лили Джеймс целовалась с 50-летним актером Домиником Уэстом. Важная деталь – звезда фильмов “Гордость”, “Чикаго”, “Звездные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза” и сериала “Любовники” 10 лет женат, и с супругой они воспитывают четверых детей.

Доминик с женой на следующий день после публикации скандальных фото

Примечательно, что на время каникул в Риме Доминик решил снять обручальное кольцо. По данным Daily Mail, пара провела две ночи в отеле Hotel De La Ville. Папарацци заметили их, когда Лили и Доминик покинули его пределы и отправились на прогулку по городу на электросамокате. Затем они сделали остановку в местном ресторанчике, где пообедали со своим общим другом.

На следующий день после публикации этих скандальных фото сам Доминик и его жена Кэтрин Фицджеральд вышли на встречу толпе фотографов и репортеров, поджидавших их у особняка в Уилтшире. Ни Доминик, ни Кэтрин не выглядели подавленными, напротив, они светились от счастья, позировали в обнимку и даже поцеловались. В руках Кэтрин держала белый плакат с надписью:

Наш брак крепкий, и мы до сих пор вместе.

Доминик с женой на следующий день после публикации скандальных фото Заявление Доминика и его жены