Мария Шарапова купила ранчо по соседству с Меган Маркл и принцем Гарри

21.10.2020, 16:10, Разное

Недавно американский Forbes включил Марию Шарапову в рейтинг богатейших женщин США, которые сами заработали свое состояние. А это – ни много ни мало 200 миллионов долларов. Но 8,6 миллиона пятикратная чемпионка турниров “Большого шлема” и бывшая первая ракетка мира не так давно потратила – приобрела ранчо в городке Саммерленд, округ Санта-Барбара. Среди соседей теннисистки немало знаменитостей, включая Меган Маркл и принца Гарри, которые проживают недалеко от Шараповой, в городе Монтесито.

По данным Variety, ранчо занимает 5 акров земли и на его территории находятся три здания: главный дом оформлен в балийском стиле с деревянными потолками, спальней, ванной комнатой и террасой с видом на океан, второе здание – гостевой домик, третье – домик смотрителя. Последний примыкает к конюшне с пятью стойлами. Кроме того, на территории имеется просторный сад, где можно, например, заниматься йогой, место для барбекю, бамбуковая роща и другие прелести жизни.

Почему Шарапова выбрала именно это место, неизвестно. Но ее жених, основатель аукционного дома Paddle8 Александр Гилкс, дружен с королевской семьей. После обучения в Бристольском университете, где он, в том числе, брал уроки русского языка, Гилкс поступил в Итонский колледж. Здесь молодой человек подружился с принцами Уильямом и Гарри, а также закрутил непродолжительный роман с сестрой Кейт Миддлтон – Пиппой. Но женился он в итоге на дизайнере Мише Нону – той самой, которая, по слухам, познакомила принца Гарри и Меган Маркл. Вместе Александр и Миша были 13 лет, их брак продлился с 2012 по 2016 год. В январе этого года появилась информация о том, что Шарапова и Гилкс помолвлены.

Александр Гилкс и Мария Шарапова