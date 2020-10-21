Постпред США при НАТО заявила о возможности скорого соглашения по СНВ-3

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21.10.2020, 16:08, Новости дня

Россия и США очень близки к продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) сроком на один год, сообщила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон на брифинге в преддверии видеоконференции министров обороны НАТО.

«Мы воодушевлены тем фактом, что мы с Россией очень близки к достижению соглашения [по СНВ-3]», – передает ее слова ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений без каких-либо условий на год.

Однако Белый дом заявил, что американская сторона отказывается от предложения, но выразил надежду, что РФ «пересмотрит свою позицию до того, как начнется дорогостоящая гонка вооружений».

Между тем в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что стороны близки к продлению договора СНВ-3.

Тем временем глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортегус заявила, что Соединенные Штаты готовы к немедленной встрече с Россией для финализации соглашения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

В ООН сообщали, что надеются на успех договоренностей РФ и США. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс поддерживает продление Договора.



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