Правительство Украины уйдет на удаленку

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21.10.2020, 16:08, Новости дня

Правительство Украины с 26 октября переходит на удаленный режим работы из-за ситуации с распространения COVID-19, сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

«Со следующей недели и правительственные совещания, и правительство мы полностью переведем в онлайн, такое требование времени. Коронавирус меняет нашу жизнь, мы должны собственным примером демонстрировать, что дистанционная работа сегодня является требованием времени», – сказал Шмыгаль на заседании кабмина. Он отметил, что в последние дни на Украине стремительно растет динамика заражаемости коронавирусом, а также число летальных исходов, передает ТАСС.

За минувшие сутки на Украине зафиксировали новый рекорд – 6 тыс. 719 случаев инфицирования коронавирусом, а также рекордное число летальных исходов – 141.

Ранее председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер заявил, что Харьков и некоторые районы области официально находятся в «красной зоне» карантина, повторяется сценарий Италии.



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