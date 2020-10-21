 

В смартфонах Huawei линейки Mate 40 все датчики производства Sony

21.10.2020, 15:53, Разное

Новые флагманы Huawei линейки Mate 40 уже скоро будут представлены официально. Но еще до анонса стало известно, что все датчики в устройствах производства Sony.
Инсайдерская информация относительно грядущих новинок то и дело появляется в Сети. Сейчас стало известно, что все смартфоны линейки Huawei Mate 40 Pro обеспечены оптическими датчиками от японской корпорации, одного из лидера рынка камер. Как сообщают источники, в качестве главного датчика основной камеры использован 50-мегапиксельный Sony IMX700Y. Скорее всего, именно такой элемент был ранее применен в серии Huawei P40 и сейчас он просто доработан и оптимизирован. Широкоугольный объектив Sony IMX718 ранее ни разу не использовался китайской компанией, его разрешение составляет 20 мегапикселей.

Кроме того, в аппарате будут сенсоры оптического увеличения IMX351Y и IMX520 от Sony и селфи-камера Sony IMX688. Ее разместят в широком вырезе вверху вместе с ToF-сенсором для разблокировки устройства по лицу. В устройствах нового поколения популярной линейки от Huawei установлены фирменные процессоры Kirin 9000, ядра которого работают на частоте до 2,54 и 3,13 гигагерц. Дополнят чипсет 8-гигабайтным модулем оперативной памяти, кроме того, в аппаратах будет необычное разрешение дисплеев, 2772 на 1344 пикселя. Сам экран загнут на боковинах, а местительность флэш-накопителя составляет 256 гигабайт.

Квадромодуль объективов размещен в круглом блоке, дополненном вспышкой. На примере флагманских смартфонов последних лет от Huawei видно, что фото- и видео-камеры являются сильной стороной продукции китайского техногиганта. Ее аппараты регулярно попадают на высшие позиции в DxOMark, специализирующиеся на данных оптики смартфонов.



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