 

В России представлен телефон-танк с градусником BQ 2824 Tank T

21.10.2020, 15:53, Разное

В РФ появился новый гаджет со «сверхпрочным» дизайном, телефон-танк со встроенным градусником. Устройство BQ 2824 Tank T получило классический форм-фактор и специальный датчик для измерения температуры.
Девайс разработан командой отечественной компании BQ, главной его особенностью является возможность мониторинга температуры. Стоит отметить, что указанный российский бренд является собственностью компании «Антарес» и ничем не связан с одноименной испанской маркой BQ. Аппарат не имеет операционной системы и является обычным телефоном, более того, его «танковое» оформление не является защитным.

Дизайн нового гаджета выполняет декоративную роль, однако градусник в BQ 2824 Tank T работает полноценно и качественно выполняет все предусмотренные для него функции. Температурный датчик BQ 2824 Tank T производитель вынес на верхнюю грань устройства. Также в устройстве установлен 2,8-дюймовый дисплей, разрешение которого составляет 240 на 320 пикселей и камера для совершения фото-видеосъемки. Ее характеристики компания пока не называет, также есть в телефоне возможность установки карт памяти microSD, ограниченных производителем до 32-гигабайтного объема.

Аккумуляторной батареи емкостью в 1,8 тысячи мАч достаточно для долгой работы устройства без необходимости подзарядки. Кроме того, телефон оснащен такими функциями, как Bluetooth формата 3.0, фонариком и приемником FM-радио. Стоимость отечественного телефона с градусником в корпусе составляет на данный момент 2,8 тысячи рублей.



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