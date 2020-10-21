Школьников Москвы учат раздельному сбору отходов

21.10.2020, 15:53, Разное

С первых месяцев 2020 года в российской столице начала работу программа раздельного сбора твердых бытовых отходов. Вторсырье из собранного в Москве мусора теперь стараются не отправлять на свалки, а подвергать переработке. И довольно значимую роль в этом процессе могут сыграть сами москвичи, которые занимаются сортировкой мусора дома. Впрочем, сейчас горожане только вникают в процесс и привыкают к новому для себя принципу потребления, подразумевающим ответственное обращение с отходами. Однако уже сейчас очень важно приучить к этому молодое поколение, информирует kp.ru

В течение первых шести месяцев с начала своего действия программа раздельного сбора мусора сумела продемонстрировать весьма высокие результаты. Так, за первые месяцы действия программы на переработку удалось отправить примерно на 60% (413 тонн в абсолютном выражении) вторсырья, чем за тот же период минувшего года. Мусор из пластика, стекла, металла или бумаги – все эти материалы теперь имеют шанс обрести в прямом смысле вторую жизнь и снова вернуться в оборот в виде новых товаров, что позволит не только беречь природу, но еще и экономить мегаватты электроэнергии, которая тратится в процессе добычи и переработки сырья.

На данный момент в столице уже ведется реализация проектов, которые призваны приобщить горожан к новым правилам и нормам обращения с твердыми бытовыми отходами. Так, заработал портал под названием «Чистая Москва», на котором аккумулируются все актуальные новости, а также ведется разъяснительная работа об основных правилах раздельного сбора мусора. Здесь же содержатся и базовые рекомендации для тех, кто готов подключиться к этому, безусловно важному и полезному процессу. Кроме того, уже к новому учебному году издательский дом «Московская правда» выпустил для юных москвичей книгу о второй жизни мусора, в которых подробно рассказывается, что превратить мусор в массу полезного. Акцент в этом издании сделан на практические рекомендации относительно того, как лучше вести раздельное накопление отходов.

Более того, еще в конце минувшего года столичные школы получили книги на соответствующую тему. Наконец, для московских школьников было создано несколько обучающих анимационных роликов о папе Медведе и его сыне Мишутке, которые вместе пытаются научиться сортировать мусор. Ведется работа и с более взрослой аудиторией, для которой создаются социальные ролики с участием знаменитых и популярных людей: спортсменов, музыкантов, актеров, блогеров и лидеров мнений. Звезды рассказывают гражданам о том, насколько полезной может оказаться сортировка мусора. Все обучающие и агитационные материалы можно также найти на официальных страничках столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства в социальных сетях.

Вообще, для обучения детей ответственному и правильному обращению с твердыми бытовыми отходами, годится большой комплекс идей и механизмов. Речь может идти о многочисленных марафонах, конкурсах и викторинах, экологических играх, акциях и экскурсиях, различных творческих проектов и даже организации клуба юных защитников природы. Благодаря таким подходам, самые юные жители Москвы могут в наиболее доступной и простой форме узнать о том, что, к примеру, переработка 1000 кг пластика позволяет сэкономить примерно такое же количество нефти, что 60 килограммов бумаги позволяет спасти целое дерево, а также о том, как долго в естественной среде будут разлагаться пластиковые, резиновые или алюминиевые отходы.

«Перед городом сегодня поставлена важнейшая задача, которая заключается в формировании воспитания по раздельной сортировке мусора не только среди взрослого населения, но и среди детей, чтобы это стало для них привычкой с самого раннего возраста», – отмечает глава столичного департамента ЖКХ Александр Соловьев.