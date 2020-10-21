Пашинян заявил о невозможности решить карабахский конфликт с помощью дипломатии

21.10.2020, 15:48, Новости дня

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что у конфликта в Нагорном Карабахе пока нет дипломатического решения.

«Карабахский вопрос не имеет дипломатического решения и, начиная с этого момента, долго не будет… Практика показала: то, что приемлемо для Армении, неприемлемо для Азербайджана. Это показывает, что говорить о каком-то дипломатическом решении бессмысленно, как минимум на данном этапе», – сообщил Пашинян в соцсетях, передает РИА «Новости».

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договренностей. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.