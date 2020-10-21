 

Доктор Мясников назвал четыре типа COVID-19

21.10.2020, 15:48, Новости дня

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил в эфире телеканала «Россия 1» четыре типа заболевания коронавирусом.

По классификации Мясникова, COVID-19 переносится людьми по нескольким сценариям: бессимптомное течение болезни; коронавирусная инфекция, сопровождающаяся симптомами ОРЗ; осложнения в виде нетяжелой пневмонии; агрессивная форма болезни с тяжелой пневмонией, передает РИА «Новости».

Медик отметил, что четвертый вариант особенно опасен в случае наличия у пациента хронических заболеваний.

Ранее сообщалось, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» выявил уже более 80 мутаций COVID-19.

До этого замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина сообщила, что осенью может появится риск сочетания острых респираторных вирусных заболеваний, гриппа и коронавируса, результат которого пока не изучен.



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