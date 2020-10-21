SvD – в случае победы Байден не станет «сюсюкаться» с Турцией — и Анкара этого опасается

21.10.2020, 15:45, Новости дня

Потенциальную победу Джо Байдена на выборах в США Турция считает «экзистенциальной угрозой», поскольку кандидат от Демпартии, в отличие от Трампа, не может похвастаться хорошими отношениями с Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также критично настроен к политике Анкары, пишет Svenska Dagbladet. Как отмечает издание, Байден собирается наладить более тесные отношения с Грецией, а также активно осуждает вмешательство Турции в дела других стран.



Reuters

Отношения США и Турции не всегда гладкие — однако президенту Дональду Трампу его коллега Реджеп Тайип Эрдоган нравится. «Я довольно хорошо лажу с Эрдоганом, хотя считается, что таких отношений у меня быть не должно, потому что все говорят: «Какой ужасный человек». Но, знаете, у меня получается», — приводит Svenska Dagbladet слова американского лидера.

И в самом деле, для турецкого правительства, которое недолюбливало бывшего президента Барака Обаму из-за его решения сотрудничать с сирийскими курдами в борьбе с ИГ*, избрание Трампа означало большую свободу действий.

После выборов 2015 года, когда партия Эрдогана потеряла парламентское большинство, а курдская Демократическая партия народов добилась значительных успехов, турецкий лидер покончил с мирными переговорами с Рабочей партией Курдистана и начал против неё войну с целью уничтожения. При этом он заключил союз с Партией националистического движения правого толка, сделав ставку на агрессивную политику.

Между тем, после неудачной попытки госпереворота в 2016 году Эрдоган также развернул наступление на свободу слова и провёл масштабные чистки в военных и чиновничьих кругах, подавив всех своих критиков и заменив их на верных людей. В результате армия, которая раньше выступала против чрезмерно легкомысленных операций за рубежом, превратилась в послушный инструмент турецкого лидера.

Это привело к тому, что внешняя политика Турции, которую десять лет назад можно было охарактеризовать фразой «ноль проблем с соседями», теперь включает в себя военные действия в нескольких странах. На данный момент, как отмечает издание, турецкие солдаты присутствуют в Сирии, Ираке, на Кипре, в Восточном Средиземноморье, Ливии, Катаре и Сомали. Кроме того, бывшие сирийские повстанцы отстаивают интересы Анкары в Ливии и Азербайджане в качестве наёмников.

Однако Дональд Трамп, судя по всему, не имеет ничего против этого. Напротив, в 2019 году именно он разрешил Турции войти на территорию Северо-Восточной Сирии, которая контролировалась союзниками США в борьбе против ИГ — курдами.

Покупка Турцией российского ракетного комплекса С-400 также не слишком осложнила отношения Эрдогана и Трампа. Хотя конгресс и попытался ввести санкции против Анкары в связи с этой сделкой, американский лидер выступил против этого шага, даже несмотря на то, что он собственноручно подписал законопроект о карательных мерах в отношении покупателей российских вооружений.

Но если президентом станет Джо Байден, то динамика американо-турецких отношений может существенно измениться. Ранее кандидат в президенты США от Демпартии привлёк к себе большое внимание со стороны Турции после того, как раскритиковал авторитарное правление Эрдогана и турецкие операции в Восточном Средиземноморье.

Джо Байден испытывает сильный интерес к конфликту на Кипре, который начался в результате вторжения на остров турецких войск в 1974 году. В 2014 году в свою бытность вице-президентом он посетил остров, чтобы попытаться продвинуть мирные переговоры. Кроме того, кандидат в президенты наладил тесные связи с Грецией, заявив, что укрепит отношения с этой страной в случае своей победы. В своих заявлениях Байден также говорил, что собирается отреагировать на поведение Анкары, «которое противоречит международному праву».

Подобный настрой вызвал беспокойство Турции. Газета The Daily Sabah, которая зачастую отражает мнение Эрдогана, охарактеризовала позицию Байдена как «экзистенциальную угрозу». Отчуждение Турции, как считает турецкое издание, «подорвёт западную цивилизацию и весь миропорядок».

Более того, по мере приближения президентских выборов позиция Байдена начинает оказывать прямое влияние на политический курс США. В частности, на прошлой неделе Байден раскритиковал подход Турции к Нагорно-Карабахскому конфликту, обвинив администрацию Трампа в пассивности.

«Хватит сюсюкаться с Турцией», — призвал Байден, указав на то, что эта страна должна держаться подальше от конфликта. Это заявление не прошло незамеченным в Белом доме, и уже на следующий день госсекретарь Майк Помпео раскритиковал турецкое вмешательство, которое, по его словам, ведёт к росту рисков для региона.

Вполне возможно, предполагает Svenska Dagbladet, что терпение США по отношению к турецкому экспансионизму вот-вот лопнет, однако Анкару это не слишком беспокоит. В частности, недавно Турция направила исследовательское судно Oruç Reis в спорные воды к югу от греческого острова Кастеллоризон на поиски газа. Кроме того, турецкие военные, судя по всему, провели испытания российских С-400.

Подобные шаги председатель сенатского комитета по международным отношениям Джим Риш назвал «неприемлемыми», а его коллега-демократ Боб Менендес потребовал «немедленно ввести санкции». Ранее Менендес утверждал, что дружба Трампа с Эрдоганом представляет угрозу для национальной безопасности США. Вопрос заключается лишь в том, надолго ли сохранится эта угроза, подытоживает издание.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.