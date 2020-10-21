France 24 – деньги вперёд — Трамп согласился снять с Судана клеймо спонсора терроризма за $335 млн

21.10.2020, 15:45, Новости дня

Президент США Дональд Трамп пообещал исключить Судан из списка государств — спонсоров терроризма, как только страна выплатит компенсацию жертвам террористических атак и их семьям, передаёт France 24. Как отмечает телеканал, решение связано с возможностью нормализации отношений Судана с Израилем, что стало бы важной внешнеполитической победой Трампа за несколько недель до президентских выборов.

Дипломатия в стиле Дональда Трампа. На своей страничке в Twitter президент США объявил о намерении исключить Судан из списка государств — спонсоров терроризма. «Отличные новости!» — написал Трамп, отметив, что прежде Судан должен выплатить компенсацию в размере $335 миллионов жертвам террористических атак.

Всего 25 минут спустя в Хартуме оставили в Twitter сообщение, преисполненное не меньшего ликования. «Благодарю президента Трампа», — написал премьер-министр Судана, добавив, что классификация в качестве спонсора терроризма нанесла серьёзный ущерб стране. Он также заявил, что подобная классификация уже не имеет ничего общего с его страной.

Судан попал в американский список государств — спонсоров терроризма в 1993 году, когда страну обвинили в обеспечении прикрытия исламистским боевикам. Однако в прошлом году жители Судана в ходе мирной революции свергли диктатора Омара аль-Башира, длительное время находившегося у власти в стране. С тех пор на США оказывалось всё больше международного давления с требованием исключить страну из списка.

АДЕЛЬ АЛЬ-ДЖУБЕЙР, министр иностранных дел Саудовской Аравии: В том, что касается вопроса об исключении из списка, Королевство Саудовская Аравия годами работало с Суданом, чтобы преодолеть разрыв страны с США. Мы считаем, это лишь вопрос времени.

Саудовская Аравия может приписать часть заслуг себе, однако за кулисами ключевым фактором, вероятно, являются отношения с другим государством региона. Сделка с Вашингтоном может также впервые привести к развитию дипломатических отношений Судана с Израилем. Вслед за соответствующими решениями ОАЭ и Бахрейна нормализация отношений Судана и Израиля может стать важной внешнеполитической победой для Трампа за несколько недель до выборов в США.

Несмотря на то что США пока не подтвердили исключение страны из списка государств — спонсоров терроризма, множество жителей Судана определённо будут надеяться, что это откроет страну для мира и приведёт к столь необходимым иностранным инвестициям.

Дата выхода в эфир 20 октября 2020 года.