LCI – светский характер французской школы уже давно под угрозой, но об этом молчат

21.10.2020, 15:45, Новости дня

В Министерстве образования Франции ещё в 2004 году был представлен доклад о том, что светский характер французской школы подвергается многочисленным посягательствам со стороны самих учеников, однако тогда его предпочли похоронить, пишет LCI. Об этом в интервью каналу рассказал автор доклада — бывший инспектор минобра Жан-Пьер Обен. По словам чиновника, за минувшие годы власти страны научились не замалчивать проблемы, однако решить их будет непросто.



Reuters

2 сентября — то есть чуть более чем за два месяца до убийства французского учителя Самюэля Пати, обезглавленного за то, что он показал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, — во Франции вышла книга под названием «О том, как мы позволили исламизму проникнуть в среднюю школу», пишет сайт телеканала LCI. Между тем, как подчёркивается в материале канала, автор книги — бывший генеральный инспектор Министерства образования страны, а ныне пенсионер Жан-Пьер Обен — стал бить тревогу ещё 15 лет назад: в 2004 году он опубликовал доклад о посягательствах на принципы светскости в образовании. Тем не менее до недавних пор работу Обена, по его собственным словам, чиновники старательно игнорировали — и он не перестаёт их за это критиковать, пишет обозреватель LCI.

Как рассказал сам экс-инспектор в интервью каналу, его доклад стал итогом проведённой тогда же в 2004-м в около 60 учебных заведений по всей Франции инспекции — и уже тогда в системе школьного образования наметились тревожные тенденции.

«Мы констатировали определённые сдвиги: выражение протеста в отношении отдельных дисциплин и авторов — например, в рамках курса литературы, но также и против теории эволюции. В истории и географии это касалось всего, что затрагивало Ближний Восток, колониальные войны, а также религиозные темы. А кроме того, мы обнаружили многочисленные эпизоды правонарушений в школе — случаи насилия против девочек, претензии по поводу меню школьных столовых, инциденты в связи с религиозными праздниками и так далее», — пояснил Обен.

По словам бывшего чиновника Минобразования, за минувшие 16 лет сам характер описанных «сдвигов» не изменился, однако значительно возрос их масштаб. «Теперь это затрагивает не несколько десятков учреждений, а значительно больше, — заявил он. — Кроме того, в 2004 году в начальной школе было зафиксировано очень мало правонарушений, тогда как сегодня, по данным Министерства образования, там регистрируется 40 процентов инцидентов. Наконец, 15 лет назад зачинщиками выступали по большей части ученики. Теперь же они являются виновниками лишь в 57 процентах случаев, а из остальных многие инициируют уже родители, в особенности в начальной школе. Ну а ещё — и это особенно меня беспокоит — в 12 процентах случаев инициаторами выступают сотрудники самого Министерства образования».

Как отметил Обен в своём интервью LCI, сегодня ведомство стало проявлять больше решимости — если в 2004 году для урегулирования конфликтов оно в ряде случаев пошло на компромисс, то теперь чиновники стали делать гораздо более жёсткие заявления: например, глава Министерства образования Жан-Мишель Бланке в недавней беседе с ректором одного из университетов подчеркнул, что власти «больше не будут делать вид, что ничего не замечают». Вместе с тем, по мнению экс-инспектора, во французской системе образования царит «культура корректности, а то и вовсе культура замалчивания», что было хорошо продемонстрировано два года назад, когда во французском сегменте Twitter прошла акция под хештегом #PasDeVague*, в рамках которой педагоги рассказали, что не чувствуют поддержки от вышестоящего начальства, когда подвергаются посягательствам со стороны своих подопечных. «Подобная культура крепко укоренилась в системе, и, как мне кажется, для того чтобы изменить ситуацию, понадобится нечто большее, чем заявления министра, какими бы убедительными они ни были», — заметил Обен.

Как рассказал корреспонденту LCI экс-чиновник минобра, его доклад в 2004 году «похоронил» занимавший тогда пост главы министерства Франсуа Фийон — а сменивший его Жиль де Робьен и вовсе заявил, что документ «потерял актуальность». После этого о нём никто не вспоминал вплоть до января 2015-го, когда его обнаружил премьер-министр Мануэль Вальс, объявивший, что в докладе говорится об очень серьёзных вещах и что ситуация с тех пор не изменилась, — в частности, в том году сообщалось о нескольких инцидентах, когда ученики школ отказались почтить память погибших в теракте в редакции Charlie Hebdo минутой молчания и выразили поддержку в адрес нападавших. Как отметил Обен, похожие случаи в школах были зафиксированы и изложены в его докладе после терактов в Нью-Йорке и Мадриде, но в 2015 году подобное поведение учеников шокировало общество значительно сильнее.

По оценке экс-чиновника, с 2004 года в системе образования произошло две серьёзных перемены. Во-первых, глава минобра Жан-Мишель Бланке создал специальный аппарат «референтов по секуляризму», в задачи которых входит помощь столкнувшимся с трудностями педагогам и повышение их квалификации по соответствующим темам. Во-вторых, теперь власти благодаря научным исследованиям и опросам значительно лучше понимают характер и масштаб происходящих в школе сдвигов, чем это было в 2004-м. Как пояснил Обен, на условиях анонимности учителя рассказывают о трудностях значительно подробнее, чем когда им приходится решать их самостоятельно или писать рапорт начальству: к примеру, согласно проведённому в 2018 году Французским институтом общественного мнения (Ifop) опросу, 37% педагогов всех уровней, от детских садов до лицея (старшей школы), признались, что им приходилось прибегать к самоцензуре.

По мнению экс-чиновника, теракты 2015 года во Франции оказали сильное влияние на систему образования страны, поскольку чиновники уже «больше не могли притворяться, будто не знают о происходящем» — и Жан-Мишель Бланке, заняв пост главы минобра, сразу «взял быка за рога». В результате и в области осведомлённости, и в плане готовности признавать факты власти добились серьёзных подвижек — и проблемы больше не замалчиваются. «Вот только решение этих проблем — это вопрос уже другой», — посетовал Обен.

Как отметил бывший инспектор, созданный Министерством образования экспертный совет по вопросам секуляризма уже составил два практических руководства для учителей и директоров школ, одно из которых касается инцидентов, затрагивающих светские принципы образования, а второе — случаев проявления расизма и антисемитизма. По мнению Обена, эти руководства приносят вполне осязаемую пользу, поскольку в них для каждого типа инцидента подробно излагаются все правовые аспекты и приводятся конкретные рекомендации по поводу того, что нужно делать.

Вместе с тем, как оговаривается Обен, нынешнее положение дел во французской системе образования является настолько «трагическим», что министерству придётся проделать ещё очень много работы. По словам экс-чиновника, согласно тому же опросу Ifop от 2018 года, подготовку по секуляризму тогда прошли лишь 6% педагогов, а на данный момент соответствующий курс во французских вузах заслушали лишь четверть будущих учителей, да и то половина из них оценивает качество курса как плохое или очень плохое. Таким образом, в плане подготовки педагогического состава министерству предстоит приложить ещё немало усилий — и, как полагает Обен, в этом направлении ему нужно будет сосредоточиться на двух аспектах.

«Первый — это формирование понимания принципа светскости, его значения для чиновника и, конкретнее говоря, для преподавателя. Судя по последнему докладу по этому вопросу, представленному министерству, большой разброс в плане представлений о том, что такое светскость, очень сильно вредит школе в этом смысле, — полагает экс-чиновник. — Ну а второй — это выработка у педагогов практических навыков для того, чтобы адекватно реагировать, сталкиваясь с нарушениями, кто бы ни был их виновником — ученики, родители или другие люди».

* «И никакой волны» — имеется в виду волна негодования, которая в 2018 году прокатилась по Франции после избиения учителя коллежа в городе Кретей; в постах под этим хештегом другие французские учителя поведали, что также сталкивались с насилием со стороны собственных учеников, но такой поддержки от администрации и общества в целом не получили (прим. ИноТВ).