Fox News – в США предложили создать «комиссию правды и примирения» для суда над сторонниками Трампа

21.10.2020, 15:45, Новости дня

Члены американской Демократической партии заявили о том, что в США должна быть сформирована «комиссия правды и примирения», которая после предстоящих выборов займётся оценкой деятельности соратников Дональда Трампа, передаёт Fox News. Как заявил в интервью каналу публицист Джей Ди Вэнс, на деле подобная комиссия не будет иметь никакого отношения ни к «правде», ни тем более к «примирению», поскольку её реальная цель — «отомстить» республиканцам за поражение в 2016 году.

Поскольку каждый день этого года был очередной страницей из романа Джорджа Оруэлла — не верится, что это реальность, но увы, это так — некоторые демократы теперь призывают создать «комиссию правды и примирения», чтобы судить или оценивать сторонников Трампа после выборов. Комиссия правды и примирения.

К примеру, на этих выходных бывший советник Обамы Роберт Райх, министр труда при Билле Клинтоне, написал, что комиссия правды и примирения, цитирую, «назовёт поимённо каждого чиновника, политика, руководителя компании и медиамагната, чья жадность и трусость сделали возможной эту катастрофу». Конец цитаты.

То же самое предложили и несколько ведущих MSNBC, например, Крис Хейз. В июле другой деятель MSNBC рассказал, на что может быть похожа эта комиссия.

АЛИ ВЕЛШИ, ведущий MSNBC: Позвольте привести в пример Комиссию правды и примирения в ЮАР. Это хороший пример, потому что апартеид длился долго. По сути, люди представали перед этой комиссией и признавали… рассказывали правду. Они говорили: «Я делал то и то». И так рождалось понятие примирения. Потому что они смогли признать, что они делали не так. Здесь, в Америке, у нас другая проблема. И многие скажут: «Я не создавал эту проблему». Может, это их предки, или же они сами недавно иммигрировали, но виноват у них кто-то другой. Как нам убедить людей, что им необязательно быть виноватыми, чтобы быть ответственными за исправление проблемы?

ЮАР для вас образец? Серьёзно? Это, кстати, не риторический вопрос и не демагогия. Вы знаете кого-нибудь, кто там живёт? Независимо от расы. Как сейчас дела в этой стране? Серьёзно! Это же для них образец.

Ну что ж… Джей Ди Вэнс — автор книги «Элегия о деревенщине». На нашей передаче он всегда желанный гость. Рад вас видеть, Джей Ди. На мой взгляд, вся нынешняя ситуация пронизана иронией, в том числе потому, что многие люди — или, наверное, многие избиратели с высоким уровнем дохода — желают, чтобы этот хаос уже закончился, чтобы всё как-то утихомирилось, и действительно хотят настоящего примирения, что есть хорошо, и потому они голосуют за Байдена, надеясь, что он им это даст. Но призывы его сторонников о создании «комиссии правды и примирения», по-моему, не очень похожи на первый шаг к этому самому примирению.

ДЖЕЙ ДИ ВЭНС, автор книги «Элегия о деревенщине»: Нет, Такер, не похожи. Как вы и сказали, всё это действительно будто выдернули из романа Джорджа Оруэлла — ведь против правды и примирения никто выступать не станет, но вот «комиссия правды и примирения» интересоваться ни правдой, ни примирением не станет, её целью будет возмездие.

С моей точки зрения, наиболее нелепое в этой задумке — если уже не говорить о том, что сама задумка просто ужасна, — заключается в том, что это же ужасное нытьё. Разве не так? Эти ребята проиграли выборы в 2016 году, и они этим очень недовольны — ладно, понимаю, поражение на выборах и мне бы не пришлось по нраву, — но вместо того чтобы попытаться одержать победу на следующих выборах и продолжить дальше заниматься демократической политикой в США, они хотят двинуться назад и всех наказать. И здесь мне приходит на ум вот что: ребята, ну зачем же вы себя ведёте как дети малые и говорите о таких вещах? Выборы через две недели — вот о них и думайте, а не о том, как бы наказать людей, которые проголосовали не так, как хотелось вам!

Ничего подобного в нашей стране ещё не бывало. Период реконструкции, разумеется, оказался особенно сложным для проигравших Гражданскую войну южан, но, например, у нас ни разу не было, чтобы бывшему президенту предъявили за что-то обвинения — в нашей стране просто не принято так поступать. Поэтому я задаюсь вопросом: а не являются ли такие заявления попыткой что-то нахимичить с той формулой, по которой строится Америка?

ДЖЕЙ ДИ ВЭНС: Мне кажется, что такой попыткой они и являются. Больше всего меня здесь тревожит не то, чем обернутся такие идеи для людей, работавших в администрации Трампа — то есть людей, которые теперь ищут работу в частном секторе, а из-за всего этого уже не смогут её найти, — а то, что, на мой взгляд, это такое предостережение на будущее в адрес либо второй администрации Трампа, либо другого республиканского президента, который встанет у руля позже. На самом деле посыл здесь такой: «За попытки реализовать свои идеалы и принципы в государственной деятельности вас ждёт наказание».

Как вы и сами отлично знаете, управлять страной руками одного человека невозможно — президент, конечно, является самой важной фигурой, но нужны ведь и люди, которые будут руководить министерствами и работать в Белом доме. А если мы сейчас действительно слышим предостережение: «Будете работать в администрации человека, который имеет подобные ценности, мы и вас достанем», то в будущем республиканцам станет сложно набирать людей на правительственные должности. Поэтому я искренне считаю, что речь идёт об очень страшной угрозе, которая на протяжении следующих нескольких недель будет висеть над американской политикой как пелена. Надеюсь, что дольше это не продлится — однако, как известно, когда открываешь ящик Пандоры, это надолго.

Да. Вы сейчас высказали очень умную мысль — всё это до дрожи пугает людей, и это уже само по себе грозит определёнными последствиями. С нами был Джей Ди Вэнс. Было приятно вас видеть, Джей Ди, спасибо вам.

Дата выхода в эфир 19 октября 2020 года.