 

Ученые NASA обнаружили на Луне гигантские следы, не принадлежащие человеку

21.10.2020, 15:37, Разное

Исследователи из NASA обнаружили на поверхности Луны огромные следы. Известно, что естественный спутник Земли в свое время посетили 12 американских астронавтов, однако найденные следы явно не принадлежат человеку, считают ученые.

Последний из астронавтов, который ступил на лунную поверхность был Харрисон Шмитт. Он был одним из участников лунной миссии «Аполлон-17», и продолжительное время собирал грунт для последующего анализа. Во время нахождения в космосе астронавт мог придумать собственный способ передвижения по поверхности Луны, чтобы намного быстрее преодолевать расстояния. Шмитт скользил над поверхностью и во время касания отталкивался пальцами ног.

Эти следы прекрасно сохранились до настоящего времени, хотя прошло уже 40 лет, однако в 30 милях от прилунившегося аппарата исследователи обнаружили подобные следы.

Ученый из NASA Питер Шульц сообщил, что эти загадочные следы выглядят так, будто кто-то маршировал по Луне. Было обнаружено на лунной поверхности много следов, но они оказались очень огромными.

Ученый-геолог Бенджамин Вайс с уверенностью заявил, что эти следы не имеют ничего общего с человеческими. По его словам, обнаруженная цепочка из дыр может говорить о наличии под поверхностью лавовой «трубы», по которой миллионы лет назад текла магма. Это может говорить от том, что в древности на Луне происходила вулканическая активность.



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