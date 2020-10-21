 

Врач скорой рассказал об условиях выезда кареты к больному COVID-19

21.10.2020, 15:33, Разное

Главный врач станции скорой помощи в Екатеринбурге Игорь Пушкарев пояснил, почему медики не ездят по всем адресам, откуда поступили сообщения о симптомах заражения COVID-19. По словам медика, бригады выезжают только в экстренных случаях.

Критериями экстренного случая являются температура тела выше 38,5 градусов, не спадающая в течение трех дней, а также частота дыхания более 22 тактов в минуту. Кроме того, врачи обязательно приедут к гражданам, находящимся в группе риска: тем, кто старше 65 лет и имеет хронические заболевания, которые могут серьезно усугубить ситуацию, сообщает Ura.ru.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10 / Подростки устроили драку со стрельбой в Санкт-Петербурге

05.08 / Мнение: Прекратите этот стон «наши пролюбили Белоруссию!»

21.10 / Ирина Скобцева оставила сыну внушительное наследство

17.07 / «Все обернулось крахом, позором, недоумением и тупиком»

09.08 / Анастасия Волочкова продемонстрировала свою новую купель, прикрывшись веником

07.08 / Мнение: Если у вас есть информация, позвоните

06.10 / Мнение: Сооснователь «Сколково» шантажирует Путина?

02.08 / Ученые заметили над поверхностью Марса странное облако

09.10 / Остался один год на поиск заказчика

09.07 / «Ощущение некоторого самозванства»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска