 

Угрозы Лукашенко протестующим назвали дурацкими: Что изменится?

21.10.2020, 15:33, Разное

В ходе недавнего заседания Александр Лукашенко пообещал найти каждого человека, ответственного за беспорядки в республике. Президент уточнил, что в этом силовикам помогут современные технические средства. “Каждый ответит за свои деяния”, – подчеркнул он.

Политолог Кирилл Рогов назвал заявление главы государства дурацким. По мнению эксперта, угрозы Лукашенко не следует воспринимать всерьез. Во-первых, он вряд ли сможет задержать всех протестующих, а, во-вторых, даже если этому удастся, то что из этого изменится?

“Это попытка оказать давление на тех людей, с которыми он не может справиться”, – отметил политолог.

Рогов предположил, что происходящие в Белоруссии события могут в будущем привести к изменению политической культуры в республике. Все последующие за Лукашенко лидеры будут знать, что если они перейдут черту, то люди выйдут на улицу, и начнется масштабный кризис.

Напомним, что в поддержку демонстрантов выступили многие европейские лидеры. Они отказались признать Александра Лукашенко легитимным президентом и настояли на проведении повторных выборов главы республики. Сам президент уходить со своего поста не намерен.



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