Госдума одобрила запрет для членов Совбеза иметь счета за рубежом

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21.10.2020, 15:33, Новости дня

Государственная дума в рамках первого чтения приняла проект закона о запрете для заместителя председателя, секретаря и членов Собвеза РФ иметь зарубежные счета и вклады.

Проект вносит изменения в федеральный закон «О безопасности», автором выступил президент Владимир Путин. Проект внесен в рамках реализации принятых в Конституцию поправок, передает РИА «Новости».

В законопроекте закрепляется, что СБ РФ является конституционным совещательным органом, который осуществляет «содействие главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, а также поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз».

Замглавы СБ, секретарю, постоянным членам и членам Совбеза запрещается открывать и иметь счета и вклады за границей, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории России.

Кроме того, документ дополняет закон «О безопасности» нормой о том, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции России, не подлежат исполнению в Российской Федерации.

Также вносятся нормы о полномочии Совета Федерации проводить консультации по предложенным президентом кандидатам на должности руководителей Минобороны, ФСБ, Минюста, МИД, МЧС.

Напомним, в ходе общероссийского голосования за внесение поправок в Основной закон страны проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%.



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