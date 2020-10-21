Заложник рассказал подробности захвата банка в Грузии

21.10.2020, 15:33, Новости дня

Заложник в захваченном банке в грузинском Зугдиди связался с телекомпанией «Мтавари» и рассказал, что преступник удерживает гранату без чеки и требует 500 тыс. долларов.

«Нас в комнате 19 человек… Захватчик стоит рядом со мной, он вооружен, снял чеку с гранаты и постоянно держит ее в руках… требование – 500 тыс. долларов», – сказал заложник телекомпании, передает РИА «Новости».

Правоохранители проводят переговоры с захватчиком, но пока они не увенчались успехом.

Ранее корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ сообщил, что несколько преступников, вооруженных автоматами и гранатами, ворвались в здание филиала «Банка Грузии» в Зугдиди и взяли заложников. Позже в МВД Грузии сообщили только об одном преступнике, который потребовал 500 тыс. долларов. Ведомство возбудило дело по факту захвата заложников.