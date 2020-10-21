 

Заложник рассказал подробности захвата банка в Грузии

21.10.2020, 15:33, Новости дня

Заложник в захваченном банке в грузинском Зугдиди связался с телекомпанией «Мтавари» и рассказал, что преступник удерживает гранату без чеки и требует 500 тыс. долларов.

«Нас в комнате 19 человек… Захватчик стоит рядом со мной, он вооружен, снял чеку с гранаты и постоянно держит ее в руках… требование – 500 тыс. долларов», – сказал заложник телекомпании, передает РИА «Новости».

Правоохранители проводят переговоры с захватчиком, но пока они не увенчались успехом.

Ранее корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ сообщил, что несколько преступников, вооруженных автоматами и гранатами, ворвались в здание филиала «Банка Грузии» в Зугдиди и взяли заложников. Позже в МВД Грузии сообщили только об одном преступнике, который потребовал 500 тыс. долларов. Ведомство возбудило дело по факту захвата заложников.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Власти Турции пообещали сохранить иконы и фрески Айя-Софии

29.06 / Главы МИД Армении и Азербайджана проведут встречу по Карабаху

16.09 / Гривна к евро подешевела до 33,34 грн/€

28.09 / Трамп рассчитывает на «простое и оперативное» утверждение Барретт

10.10 / Появились детали о новом внедорожнике от Honda

04.07 / На МКАД столкнулись три машины, есть пострадавшие

26.08 / 31 вакцина от COVID-19 находится в стадии клинических испытаний – ВОЗ

14.07 / Верховная Рада легализовала игорный бизнес, лидера белорусской оппозиции не допустили к выборам. Главное за день

19.09 / Трамп предупредил Конгресс США о сохраняющейся с 2001 года угрозе терактов

07.08 / Салтыкова резко ответила на слухи о тяжелой болезни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска