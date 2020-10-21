Ученые обнаружили биомаркер крови, предсказывающий возможный рак желудка

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21.10.2020, 15:33, Разное

Ученые, которые работают в Университете здравоохранения Аризоны, обнаружили биомаркер крови MiR130b, который может предсказать возможный риск развития у человека рака желудка. Эти исследования могут помочь в раннем выявлении онкологического заболевания, а также улучшить реакцию пациента на предлагаемую терапию при таком диагнозе.
Выводы ученых были обнародованы в научном издании Gut. Руководила исследованием Хуанита Л. Мерчант, которая является доктором медицины и возглавляет отдел гепатологии и гастроэнтерологии в Медколледже Аризоны.

MiR130b можно обнаружить, сдав простой анализ крови, что является не затратно по времени и средствам. Это значительный прорыв в области науки, так как на данный момент для диагностики рака желудка необходимо проводить эндоскопический сбор тканей органа. Для этого врачи проводят процедуру биопсии, только после чего могут выявить патологию.

По словам ученых, новый биомаркер – это некодирующая небольшая молекула РНК или микроРНК. MiR130b отведена важная роль в процессе регуляции экспрессии генов, так как он оказывает влияние на развитие рака желудка и прогрессирование данного онкологического заболевания.



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