Ученые: Образ жизни эффективнее менять не постепенно, а резко

21.10.2020, 15:33, Разное

Ученые, которые представляют Калифорнийский университет, сошлись на том, что эффективнее менять образ жизни не постепенно, а резко. Именно такие радикальные перемены могут принести человеку эволюционные изменения.

Обычно эксперименты, которые связаны с изменением качества жизни и привычек, предполагают, что изменения касаются только одного аспекта. Дело в том, что ученым так проще собирать необходимую информацию и делать выводы в ходе исследования. Однако специалисты из США задались целью выяснить, влияет ли такой минималистический подход на возможности человека.

Участниками эксперимента ученых стали люди, которые привыкли жить по максимально гибкому графику. Испытуемых разделили на две группы, одна из которых осталась верна своим привычкам, а другая – радикально изменила свой образ жизни, ориентируясь на максимальный результат во всех сферах сразу. Через 1,5 месяца американские исследователи отметили, что у контрольной группы все осталось по-прежнему, а участники экспериментальной показали прирост по таким показателям как память, выносливость, мышление, гибкость и сила.