 

OnePlus намного раньше обычного выпустит следующие флагманские смартфоны

21.10.2020, 15:33, Разное

Китайская корпорация OnePlus приняла решение изменить график выпуска очередных флагманских смартфонов. В 2020-2021 годах они выйдут намного раньше, чем обычно.
Такой ход популярного бренда техники соответствует установившемуся в последнее время тренду на ускоренное выведение на рынок новых флагманских аппаратов. Так, вместо привычной майской презентации в текущем году анонс смартфона OnePlus 8 провели в середине апреля. Новое же поколение линеек от китайской корпорации выйдет в продажу еще раньше. Соответствующую информацию обнародовал ресурс Android Central, по данным его источников, девятое семейство гаджетов от OnePlus может быть выпущено на месяц раньше, в марте.

Благодаря такому решению, предполагают аналитики IT-сферы, бренду удастся не допустить сокращения объемов продаж и нарастить его в нынешних условиях кризиса. Что же до моделей новой генерации, то в серии будет представлено два аппарата, непосредственно OnePlus 9 и расширенная версия с приставкой Pro в названии. Быстродействие, мощность и многозадачность обоих смартфонов обеспечат 875 версии процессора Snapdragon 875.

Стоит отметить, что данный чипсет еще не был представлен официально, его презентация состоится в первых числах декабря. Кроме SoC о девайсах известно, что дисплеи получат также поддержку частоты обновления изображения в 120 Герц, а его рамки будут очень узкими. Также в обеих гаджетах производитель установит модуль для работы в мобильных сетях пятого поколения.



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