 

Первого замглавы Офиса президента Украины Трофимова могут уволить после конфликта с Ермаком – СМИ

21.10.2020, 15:20, Новости дня

В ближайшие недели в Офисе президента Украины могут сменить двоих заместителей главы ОП. Об этом “Украинской правде” сообщили источники в “Слуге народа”.

По словам собеседника издания, уволить могут первого заместителя ОП Сергея Трофимова. На его место претендует другой заместитель руководителя ОП – Кирилл Тимошенко. Источник добавил, что решение еще не принято, но “Кирилл очень хочет занять место Сергея”.

Кроме вопроса возможного увольнения Трофимова на закрытых совещаниях в ОП несколько раз поднимался вопрос увольнения заместителя руководителя ОП Юлии Ковалив, однако решение по нему также еще не принято.

По словам источника в “Слуге народа”, ее пост может занять бывший министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, который в последние недели несколько раз посещал Офис президента.

Высокопоставленный собеседник в команде президента Украины Владимира Зеленского отметил, что эта информация “сейчас очень усиленно ходит в кулуарах”, но подтверждений он не имеет.

15 октября “Украинская правда” писала, что у Трофимова случился конфликт с главой ОП Андреем Ермаком. По данным СМИ, неприязнь между Ермаком и Трофимовым началась после интервью последнего основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, в котором замглавы ОПУ сказал, что готов возглавить офис, если предложит президент. Источники издания заявили, что Ермак отзывался об этом интервью “раздраженно и подчеркнуто с насмешкой”.

Трофимов ранее работал исполнительным продюсером ООО “Студия “Квартал 95”. В мае 2019 года после избрания Зеленского главой государства был назначен первым заместителем главы Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента). Он занимал эту должность при первом главе офиса Зеленского Андрее Богдане и остался на ней после того, как Богдана сменил Ермак (он был назначен руководителем Офиса президента в феврале 2020 года).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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