КИУ прокомментировал последствия переноса второго тура местных выборов, в том числе мэра Киева

21.10.2020, 15:20, Новости дня

Перенос второго тура местных выборов фактически оставит города Украины без легитимной власти и приведет к пребыванию местной власти в подвешенном состоянии. Об этом заявил Комитет избирателей Украины на своей странице в Facebook, комментируя инициативу нардепа от “Слуги народа” принять постановление об отсрочке второго тура выборов.

“КИУ отмечает, что вопрос проведения выборов не должен сопровождаться политическими спекуляциями. Ранее от представителей власти неоднократно озвучивались идеи по возможной отсрочке местных выборов и заявления, которые можно оценивать как попытки политического давления на деятельность органов местного самоуправления (в частности, относительно законодательных попыток ограничить полномочия киевского городского головы)”, – говорится в заявлении.

КИУ считает, что инициатива об отсрочке второго тура выборов до завершения карантина противоречит Конституции Украины и нарушает избирательные права граждан.

“Согласно Конституции Украины, отсрочка выборов, в том числе второго тура голосования, возможна только в условиях введения военного или чрезвычайного положения. Согласно ст. 64 Конституции Украины в условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений”, – отмечается в заявлении.

Комитет избирателей Украины призвал главу Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова “принять безотлагательные меры по обнародованию текста постановления” и обратился к руководству фракции “Слуги народа” с требованием разъяснить позицию политической силы по инициативе народного депутата “Слуги народа” о переносе второго тура выборов.

У «Слузі Народу» зареєстрували Постанову про перенесення другого туру виборів, – КВУУ Верховній Раді України… Posted by КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ on Kolmapäev, 21. Oktoober 2020

Текст проекта постановления авторства нардепа от “Слуги народа” Татьяны Грищенко №4234 на сайте парламента пока не опубликован, но агентство “Українські новини” пишет, что автор предлагает дополнить постановление Верховной Рады от 15 июля 2020 года №795-IX “О назначении очередных местных выборов в 2020 году” пунктом 51: “Повторное голосование по выборам депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей до 10 тысяч), сельского, поселкового, городского головы не назначается и не проводится в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2”, – сказано в проекте, фото которого опубликовало сегодня агентство.

Журналисты делают вывод, что таким образом фракция “Слуга народа” хочет отменить второй тур выборов мэра Киева.

Автор постановления отмечает: основной его целью является “недопущение чрезмерной нагрузки медицинской системы Украины, обеспечение противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, эпидемии гриппа и острых респираторных инфекций в Украине и принятие дополнительных мер, направленных на снижение уровня угрозы жизни и здоровью населения”. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту.

Повторное голосование, по действующему законодательству, проводят, если наибольшее и одновременно одинаковое количество голосов набрали два или более кандидатов в депутаты местных советов, а также в городах с количеством избирателей 75 тысяч и более, где ни один из кандидатов не получил более половины голосов принявших участие в голосовании.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.