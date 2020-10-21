 

Мнение: Побег из Крыма

21.10.2020, 15:15, Разное

Политолог, экс-депутат Госдумы Сергей Марков заразился коронавирусом. Произошло это в Ялте. Поняв, что он заразился коронавирусом, Марков «взял за свои деньги авиабилет, за свои деньги такси. И немедленно в аэропорт». И прилетел в Москву:

– Болеть нужно у себя дома в своем родном регионе –   заявил Марков «Эху».

Бегство Маркова из Ялты в Москву в самолете, заполненном пассажирами – это вообще-то преступление, часть 1 ст. 236 УК РФ – "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий".  За это преступление предусмотрено наказание – до 2 лет лишения свободы.

Вот мне и интересно, Маркова привлекут к ответственности за побег с коронавирусом из Крыма? Или эта статья УК,  как и многие другие статьи УК, статья избирательного применения?

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Ученые нашли связь между ожирением и снижением качества спермы

22.07 / Ширвиндт опроверг новые данные об увольнении Добронравова из Театра сатиры: Это глупости

12.08 / Белорусская милиция отчиталась о стрельбе на поражение

01.08 / В Хабаровске задержали блогера, освещавшего многотысячные митинги в поддержку Фургала

11.09 / Бобруйский районный суд вынес решение о блокировке телеграм-канала Nexta

09.09 / Мнение: Все белые люди расисты

21.07 / Джонни Депп спрятал дорогое колье для Кейт Мосс между ягодиц

07.07 / Мнение: Армянские саперы в Алеппо

04.10 / Мнение: Пластиковый мусор

23.08 / Ученые: Люди не способны отличить болезненные кашель и чихание от аллергических

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска