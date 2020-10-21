Мнение: Побег из Крыма

21.10.2020, 15:15, Разное

Политолог, экс-депутат Госдумы Сергей Марков заразился коронавирусом. Произошло это в Ялте. Поняв, что он заразился коронавирусом, Марков «взял за свои деньги авиабилет, за свои деньги такси. И немедленно в аэропорт». И прилетел в Москву:

– Болеть нужно у себя дома в своем родном регионе – заявил Марков «Эху».

Бегство Маркова из Ялты в Москву в самолете, заполненном пассажирами – это вообще-то преступление, часть 1 ст. 236 УК РФ – "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий". За это преступление предусмотрено наказание – до 2 лет лишения свободы.

Вот мне и интересно, Маркова привлекут к ответственности за побег с коронавирусом из Крыма? Или эта статья УК, как и многие другие статьи УК, статья избирательного применения?