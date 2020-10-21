В Переславле изобретен новый материал для авиации и космической сферы

21.10.2020, 14:30, Новости дня

Ученые из профильного НИИ Переславля сумели создать новый материал – полимер аристид, который можно использовать в авиастроении и при создании космических кораблей.

Созданию материала предшествовали многочисленные эксперименты, сообщают представители исследовательской группы. Работы были профинансированы из средств, полученных от предоставленного гранта.

Новый материал оказался гораздо легче алюминия. Кроме того, он выдерживает температуру до 1300 градусов, что предоставляет принципиально новые возможности для инженеров, работающих в аэрокосмической отрасли. Прочность полимера на уровне легкой брони. Он выдерживает выстрел из пистолета. В дополнение ко всему, его можно использовать как радиоантенну.