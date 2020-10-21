Власти РФ проверят сообщения о смерти пациентов из-за нехватки кислорода в ростовской больнице

21.10.2020, 14:25, Разное



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«По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области проверит причину смерти 13 пациентов с COVID-19», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Новость о задохнувшихся пациентах COVID-19 опубликовал ростовский портал 161.ru со ссылкой на собственный источник в региональной системе здравоохранения. По его словам, «пациенты, которые могли еще продержаться», подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких, скончались после длительной паузы в снабжении стационара кислородом 11-12 октября. Пять больных умерли в реанимации, остальные — в стационаре больницы.

«Кислорода [постоянно] не хватало, а 12 октября его не было два часа [подряд] на всех этажах. Даже те, у кого был кислород, как рыбы, которых выбросило из воды, жабрами ловили воздух», — цитирует портал представителя здравоохранения.

Информацию о задохнувшихся пациентов подтвердил врач «красной зоны» городской больницы №20, перепрофилированной для работы с больными коронавирусом. Он сообщил журналистам, что больница осталась без кислорода из-за проблем со снабжением. По мнению медика, все погибшие пациенты были в очень тяжелом состоянии, но как минимум троих можно было бы спасти, если бы не случились перебои с кислородом.

В управлении здравоохранения Ростова-на-Дону редакции сообщили, что 12 октября больнице №20 действительно скончались 13 пациентов, но точная причина их смерти выяснится в ходе патологоанатомической экспертизы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эту информацию, назвав ее «очень тревожной».

«Что касается информации по Ростову – да, это очень тревожная информация, мы видели ее. Мы не знаем, насколько это соответствует действительности, приучились все проверять, но мы не сомневаемся, что региональные власти срочно выяснят, насколько это соответствует действительности и проведут необходимое разбирательство», – сказал Песков.