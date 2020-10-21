 

Россия официально ввела в эксплуатацию самый мощный ледокол в мире

21.10.2020, 14:23, Разное

Самый мощный в мире ледокол в мире “Арктика”, разрабатывавшийся в рамках проекта 22220, официально пополнил ряды российского атомного флота. В среду на атомоходе подняли флаг России.

Церемония подписания акта приёма-передачи судна прошла в Мурманске. Свои подписи под документом поставили генеральные директора “Атомфлота” и Балтийского завода Мустафа Кашка и Алексей Кадилов. За мероприятием также следил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет RT.



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