 

Светлана Ходченкова представила свой новый фильм “Любовь без размера”

21.10.2020, 14:10, Разное

Фильм “Любовь без размера” представили продюсер и генеральный директор Москино Наталья Мокрицкая, режиссер Мария Шульгина, актеры Светлана Ходченкова, Максим Лагашкин, Иван Колесников и другие.

Мы проделали с вами огромную невероятную работу. Я вас всех очень люблю. Спасибо! Все было супер,

– сказала со сцены Светлана Ходченкова. В фильме она играет роль героини Маши, которая поет и танцует “на бэках” у московской звезды. Однако ей уже за тридцать, и продюсер намекает, что грудь больше не проходит по “профстандартам”. Девушка решает исправить ситуацию, но для этого нужно поехать с “бывшим” к подножию Эльбруса. На оздоровительном курорте ее ждет неожиданная встреча и совершенно новые жизненные перспективы. На большие экраны “Любовь без размера” выходит 22 октября.

Светлана Ходченкова (украшения, Bvlgari)Светлана Ходченкова Светлана Ходченкова и Максим ЛагашкинИван Колесников и Максим ЛагашкинНаталья Мокрицкая и Мария ШульгинаПолина АскериСитора Алиева



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10 / Политолог: Намечается союз России и Запада для отстранения Лукашенко от власти

26.09 / Ученые сообщили о способности лишнего веса «отравлять» организм

16.07 / Мнение: Пока в России запутинские нищие рабы жрут с лопаты, в США – люди живут нормально!

20.07 / США запретили въезд в страну для жены и дочерей Кадырова

04.09 / Медики научились лечить самый опасный рак легких

15.08 / Мнение: В Гродно спустили государственный флаг Белоруссии

29.06 / Мнение: BMW для толерантных

28.08 / Мнение: Обратка

14.08 / Ученые обнаружили в воздухе живые коронавирусы

05.09 / Юрия Куклачёва вызвали на допрос по делу о реабилитации нацизма на митинге КПРФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска