Светлана Ходченкова представила свой новый фильм “Любовь без размера”

21.10.2020, 14:10, Разное

Фильм “Любовь без размера” представили продюсер и генеральный директор Москино Наталья Мокрицкая, режиссер Мария Шульгина, актеры Светлана Ходченкова, Максим Лагашкин, Иван Колесников и другие.

Мы проделали с вами огромную невероятную работу. Я вас всех очень люблю. Спасибо! Все было супер,

– сказала со сцены Светлана Ходченкова. В фильме она играет роль героини Маши, которая поет и танцует “на бэках” у московской звезды. Однако ей уже за тридцать, и продюсер намекает, что грудь больше не проходит по “профстандартам”. Девушка решает исправить ситуацию, но для этого нужно поехать с “бывшим” к подножию Эльбруса. На оздоровительном курорте ее ждет неожиданная встреча и совершенно новые жизненные перспективы. На большие экраны “Любовь без размера” выходит 22 октября.

Светлана Ходченкова (украшения, Bvlgari) Светлана Ходченкова Светлана Ходченкова и Максим Лагашкин Иван Колесников и Максим Лагашкин Наталья Мокрицкая и Мария Шульгина Полина Аскери Ситора Алиева