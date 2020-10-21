Мнения: Воровать чиновникам становится бессмысленно

21.10.2020, 14:08, Новости дня

Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 32,5 млрд рублей с бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. По мнению надзорного ведомства, эту сумму он получил в качестве дохода в нарушение антикоррупционного законодательства.

Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 32,5 млрд рублей с бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. По мнению надзорного ведомства, эту сумму он получил в качестве дохода в нарушение антикоррупционного законодательства.

С учётом уже имеющихся прецедентов взыскания с тех же бывших губернаторов весьма значительных сумм, можно считать отработанной схему борьбы с чиновниками «живущими на нетрудовые доходы».

Причём, «антикоррупционная» схема работает куда лучше и чётче, чем какие-то там «схемы Юкоса или Башнефти» – можно очень быстро изъять все «нажитое непосильным трудом на галерах» просто «под корень».

Спрятать практически невозможно – местные «информаторы» всегда знают, что принадлежит чиновнику, пусть даже через «десятые руки».

Все это арестовывается, а «юридический» хозяин имеет возможность попытаться доказать, что он это приобрёл на честно заработанные деньги. У бывшего губернатора Маркелова все «подмели» уже три раза и не исключено, что пройдутся «метлой» и в четвёртый.

Можно, конечно, попытаться прятать за рубежом, но сейчас там такая одержимость «деньгами русской мафии», что лучше не надо – отберут еще быстрее.

При этом, западные финансовые институты не так уж и держатся за незаконно выведенные из РФ «коррупционные» деньги и легко могут посотрудничать с российскими правоохранительными органами. Кстати, подобные схемы «гражданской конфискации» уже проходили апробацию в Европейском суде и признаны законными.

Источник: Блог Дмитрия Гололобова

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