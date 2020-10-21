 

В НАТО озвучили сумму военных расходов в 2020 году

21.10.2020, 14:08, Новости дня

Суммарные военные расходы государств НАТО в 2020 году составят 1092,5 млрд долларов, что почти на 61 млрд больше, чем в 2019 году, говорится в опубликованном статистическом докладе о военных расходах альянса.

Из этих денег оборонные расходы США составят 784,95 млрд долларов, расходы государств Европы и Канады – 307,53 млрд долларов, передает ТАСС.

Напомним, ранее в среду американский министр обороны Марк Эспер заявил, что все союзники США, в том числе не входящие в НАТО страны, должны увеличить расходы на оборону хотя бы до 2% ВВП для противостояния современным угрозам, в том числе исходящим от РФ и Китая.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Шведские войска активизировались на Готланде из-за РФ и Белоруссии

03.07 / В ДТП с украинцами в Польше, по уточненным данным, пострадало 28 человек

24.08 / Новый внедорожник Aurus Komendant снова заметили на тестах

16.07 / NYT рассказала о планах США закрыть въезд в страну китайским коммунистам

21.07 / Названо число «нулевых пациентов» с коронавирусом в России

10.08 / Профессор из США назвал теорию ядерного сдерживания опасным мифом

20.07 / В Амстердаме закрыли квартал красных фонарей из-за опасений вспышки коронавируса

13.07 / Уральские ученые придумали, как производить вино и сыр из сорняка

28.08 / От COVID-19 в мире умерло более 830 тыс. человек

12.08 / Запад в поиске новой политики в отношении Минска

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска