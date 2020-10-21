Стали известны подробности оставления матерью ребенка бездомным в Москве

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21.10.2020, 14:08, Новости дня

Передавшая незнакомцам грудного ребенка в Москве женщина оказалась в трудной жизненной ситуации, ей нужна помощь, сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

«Женщина не живет в Москве, она прописана в Московской области. Мать ребенка попала в трудную жизненную ситуацию: ее мужчина, отец этого ребенка, попал в СИЗО, и ей не на что стало жить. Она обратилась к родственникам мужчины, которые живут в Москве и, видимо, не нашла поддержки», – отметила РИА «Новости» Ярославская.

Омбудсмен добавила, что женщина оставила коляску с дочерью возле «первых попавшихся людей», поскольку находилась в «расстроенном состоянии», но через некоторое время одумалась и обратилась в полицию. Сейчас девочку нашли, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ярославская считает, что нужно помочь женщине найти выход из сложившейся ситуации. «Она была, я уверена, в состоянии аффекта. Вряд ли разлучение с ребенком пойдет на пользу, в первую очередь самому ребенку. Мы обсудим ситуацию с уполномоченным по правам ребенка в Московской области, чтобы понять, как помочь этой женщине. Держим на контроле», – сказала омбудсмен.

Напомним, прокуратура Москвы подала в суд на мать, которая отдала годовалого ребенка незнакомцу в подземном переходе. Ребенка нашли у бездомных. Ведомство потребовало лишить женщину родительских прав.



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