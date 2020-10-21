Скандалы: Саратовским финансовым аферам нашли подозреваемого

21.10.2020, 14:05, Разное

Областной суд отправил в СИЗО председателя правления АО «НВК-банк» Владимира Кравцева

Октябрьский районный суд Саратова арестовал председателя правления АО «НВК-банк» Владимира Кравцева. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что менеджмент банка в течение двух лет вывел активы кредитного учреждения на общую сумму 2,9 млрд руб., что стало причиной его банкротства. Уголовное дело было возбуждено еще в июне нынешнего года, однако подозреваемых в нем не было. Адвокат господина Кравцева уголовное дело не комментирует.

Подозреваемым в уголовном деле о выводе активов АО «НВК-банк» стал председатель правления кредитной организации Владимир Кравцев. Октябрьский районный суд Саратова принял решение удовлетворить ходатайство следственного управления ГУ МВД по Саратовской области и поместить господина Кравцева под стражу до 3 декабря 2020 года.

Как сообщили “Ъ” в суде, председатель правления банка подозревается в пяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

О возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в НВК-банке прокуратура Саратовской области сообщала еще в июне нынешнего года. Надзорная проверка установила, что в 2016–2017 годах руководство и сотрудники финансово-кредитной организации совершили «противоправные действия, направленные на вывод активов банка». В частности, как считает следствие, они заключали кредитные договоры с организациями, имеющими сомнительную платежеспособность или заведомо неплатежеспособными, а впоследствии перечисленные средства похищались путем вывода на счета «технических» организаций с их последующим обналичиванием.

Прокуратура сделала вывод, что это привело к причинению ущерба банку на сумму более 2,9 млрд руб. и доведению кредитной организации до банкротства.

Как ранее сообщал “Ъ”, в марте текущего года с обращением возбудить уголовное дело против руководства НВК-банка в МВД России обратилась назначенная Центробанком временная администрация финансово-кредитной организации. Она усмотрела в действиях должностных и аффилированных лиц банка признаки нескольких преступлений — мошенничества (ст. 159 УК РФ), присвоения или растраты (ст. 160 УК РФ), злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ), преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ).

Обращение в МВД было направлено по итогам мониторинга финансовой деятельности НВК-банка. Он показал, что организация систематически занижала размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чем скрывала свое реальное финансовое положение. Отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков по требованию Банка России выявило снижение капитала кредитной организации более чем на 80%, что ЦБ считает реальной угрозой интересам кредиторов и вкладчиков кредитной организации.

Также, по данным Банка России, НВК неоднократно нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты Центробанка.

Разработанный НВК-банком план восстановления финансовой устойчивости был признан «нереальным к исполнению», уточняли в ЦБ.

После возбуждения уголовного дела основной акционер АО «НВК-банк» Владислав Буров утверждал саратовским СМИ, что руководство организации намерено сотрудничать со следствием.

Само АО «НВК-банк» было признано банкротом решением Арбитражного суда Саратовской области 23 марта нынешнего года. В отношении банка начато конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Процедуре банкротства предшествовал отзыв в январе текущего года у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

Признает ли Владимир Кравцев вину, пока неизвестно. Его адвокат Олег Моисеев отказался комментировать “Ъ” уголовное дело.

Сергей Петунин