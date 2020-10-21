Онколог Бредер назвал важный симптом «сломавшейся» печени

21.10.2020, 13:53, Разное

Онколог Валерий Бредер пояснил о симптоме «сломавшейся» печени. В целом у органа есть все ресурсы, чтобы обеспечить противостояние практически любому патогену.

На раннем этапе рак печени практически не дает о себе знать. Что касается поздней стадии, что нарушаются уже все функции органа. Человек чувствует усталость, изменяется цвет кожи, наблюдается сыпь, сухость покровов, появляются расчесы на теле.

Большую опасность представляют сильные болевые ощущения в области печени. Этот симптом появляются на поздней стадии рака. Перечень начинает болеть, когда ее объем увеличивается. На данном этапе происходит вовлечение в процесс структур, имеющих нервные окончания. Следовательно, наблюдается прорастание опухоли и поражение соседних органов.

Зачастую онкология развивается на фоне цирроза, повышенного табакокурения, гепатита, ожирения, сахарного диабета.