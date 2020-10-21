В Telegram появится удобное новшество: закрепление сообщений в личной переписке

21.10.2020, 13:53, Разное

Разработчики Telegram заявили о грядущих новшествах в программе. В популярном мессенджере появится возможность закрепить сообщения в личной переписке.

Сейчас инновация проходит стадию тестирования, после чего ее могут включить в следующее обновление приложения. Работать функция будет на всех платформах, на которых мессенджер в данный момент доступен для использования. Как известно, такая возможность на данный момент присутствует, но ее использование предусмотрено только в группах или каналах. Теперь же закрепить какое-либо важное сообщение в качестве напоминания и т.д. можно будет и в обычной переписке пользователей.

На данном этапе в Telegram на тестовом сервере мессенджера проходит испытание на стабильных версиях клиентов Telegram. После прохождения всех этапов проверки новая опция позволит размещать важную информацию вверху над всеми уведомлениями чата.

Следует отметить, что предыдущее обновление мессенджера дало возможность пользователям оставлять комментарии, добавлять фильтрацию в поисковой строке, анонимно администрировать группы и ряд других полезных опций. Согласно данным Mediascope за август в РФ увеличил ежемесячное количество клиентов до 26,7 миллиона человек, что составило прирост аудитории в 1,2 миллиона. Расширение функционала призвано еще более укрепить позиции приложения и увеличить его популярность.