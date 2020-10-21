Заразившаяся Кристина Асмус рассказала, как она переносит COVID-19

21.10.2020, 13:53, Разное

Поклонники обеспокоены тем, что Кристина Асмус заболела коронавирусом, поэтому часто спрашивают о ее самочувствии в микроблоге Instagram. Актриса пояснила фолловерам, как она переносит COVID-19 и какие симптомы этого заболевания лично у нее.

По словам экс-супруги Гарика Харламова, она не ощущает вкусов и запахов, однако температура у нее не повышалась и не мучили сильные головные боли. Кашель Кристину Асмус не мучает и даже появилось время, чтобы сделать важные домашние дела, но на это нет желания и сил. Артистка считает, что при коронавирусной инфекции необходимо прислушиваться к своему организму и побольше отдыхать. Поэтому она с удовольствием ест бутерброды в постели, много читает и смотрит фильмы. Как отметила звезда «Интернов», с каждым днем ее самочувствие улучшается.

В связи с режимом самоизоляции Кристина Асмус вынуждена сделать перерыв в работе, отменив спектакли со своим участием и съемки в фильмах. Актриса на карантине часто общается с фолловерами в социальных сетях. Недавно она ответила на вопрос о своей самой постыдной роли в карьере. По словам актрисы, она до сих пор «краснеет» за участие в ленте «Что творят мужчины», так как комплексует обнажаться перед камерой.