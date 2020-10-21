 

Кремль заявил о способности обеспечить водоснабжение Крыма без Киева

21.10.2020, 13:48, Новости дня

Россия способна обеспечить водоснабжение Крыма, чтобы в будущем не зависеть от Украины в этом вопросе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Россия – это мощная страна, она способна обеспечить Крым водой без Украины, что и будет сделано, чтобы потом не зависеть от этого самого крана», – цитирует ТАСС Пескова. 

На вопрос, исключает ли Кремль переговоры с Киевом по обеспечению Крыма водой из Днепра, Песков ответил, что «их исключает Украина, ведь это она перекрыла кран». 

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. Правительство направит около 50 млрд рублей на реализацию этого плана.

Напомним, 11 октября Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Крыму будут выделены 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / На военной базе у Триполи загорелся корабль со взрывчаткой

25.06 / Грызлов заявил о начале диалога Киева и Донбасса по закону об особом статусе

10.08 / В Минске начались задержания

28.06 / Советник британского премьера по нацбезопасности ушел в отставку

14.09 / Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным

28.08 / Мужчина напал на маленького ребенка из-за игрушки в Москве

14.07 / Авиаэксперт оценил ущерб от вынужденной посадки самолета из-за курильщицы

16.09 / Глава миграционной службы проводит отпуск с новой пассией в Стамбуле

22.08 / Le Figaro – «потеря уважения к власти» — мэры французских городов всё чаще становятся жертвами агрессии

03.07 / Путин оценил флаг ЛГБТ на здании американского посольства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска