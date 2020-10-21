 

В РФ снизилось число безработных

21.10.2020, 13:48, Новости дня

Число зарегистрированных безработных снизилось по сравнению с пиком более чем на 100 тыс. человек – до 3,5 млн, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

Министр уточнил, что РФ прошла пик по числу безработных в третьем квартале, как и прогнозировалось. «Численность зарегистрированных в службах занятости тоже постепенно снижается. Сегодня это уже 3 млн 584 тыс. человек. По сравнению с пиковым периодом численность зарегистрированных в службах занятости безработных граждан сократилась более чем на 100 тыс. человек», – передает слова Котякова РИА «Новости».

«На протяжении шести месяцев статистика фиксировала рост безработицы. На поддержку безработных граждан в общей сложности было направлено более 180 млрд рублей», – сказал глава ведомства.

Он также отметил, что сейчас около 7% россиян работают в режиме удаленной работы. «В рамках нашей страны – это порядка 3 млн 700 тыс. граждан. И количество этих граждан даже после снятия всех ограничительных мер, в нашем понимании, будет значительным. Поэтому важна ясность по тем спорным вопросам, которые возникают у работодателя и работника при организации удаленной занятости», – добавил Котяков.

В понедельник премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство дополнительно выделит 35 млрд рублей на поддержку безработных. В сентябре правительство приняло решение о выплатах на детей безработным родителям в сентябре, на это из бюджета будут выделены 8,5 млрд рублей.



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