«Ростех» разработал для проходных систему распознавания лиц и измерения температуры

21.10.2020, 13:48, Новости дня

«Ростех» представил комплексную систему для проходных с возможностью распознавания лиц и измерения температуры, сообщила госкорпорация.

«Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» на выставке «Интерполитех – 2020» впервые демонстрирует комплексную платформу безопасности «Зоркий», способную распознавать лица, фиксировать температуру тела человека, отслеживать движения и оставленные предметы. На базе решения собрана интеллектуальная система для контроля и пропуска людей на проходных, в том числе в условиях пандемии COVID-19», – передает ТАСС сообщение госкорпорации.

Комплекс может работать без оператора. Встроенные базовые детекторы отслеживают движение, распознают лица и предметы, также предусмотрена возможность подключения контрольно-измерительной аппаратуры.

«Если сотрудники занесены в специальную базу, то еще до прикладывания пропуска к считывателю комплекс будет принимать решение, впускать ли человека. Кроме того, система способна идентифицировать пол и возраст, распознавать, скрыто ли лицо за солнцезащитными очками или маской, записывать видео», – уточняется в сообщении.