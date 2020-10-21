Fox News – безопаснее, чем дома — заразиться COVID-19 в самолёте почти невозможно

21.10.2020, 13:45, Новости дня

Согласно новому исследованию Минобороны США, системы кондиционирования самолётов Boeing 767 и 777 настолько эффективны, что воздух в салоне в 15 раз чище, чем в среднестатистическом жилом доме, — и риск заразиться коронавирусом во время перелёта практически равен нулю, передаёт Fox News. Как отмечается в репортаже канала, такие данные могут стать отличной новостью для авиакомпаний, которые по-прежнему испытывают на фоне пандемии серьёзные трудности.

И снова здравствуйте! Поговорим о последних тенденциях на рынке пассажирских перевозок: новое исследование может унять боязнь перелётов на фоне пандемии коронавируса. С подробностями из аэропорта О’Хара в Чикаго — Джефф Флок. Доброе утро, Джефф!

ДЖЕФФ ФЛОК, корреспондент Fox News: Доброе утро, Мария! Я надел маску — таковы правила, действующие сейчас в аэропорту О’Хара.

Результаты упомянутого вами исследования кому-то покажутся неожиданными. Ну а нам предоставили изображения, которые демонстрируют, как его проводило Министерство обороны. В Пентагоне сейчас пытаются установить риск заражения пассажиров самолётов Boeing 767 и 777.

Для этого в самолёты усадили манекены, а затем закачали внутрь салона люминесцентный аэрозоль, имитировавший распространяющийся вирус.

А удивительными результаты оказались потому, что фильтрация воздуха, как выяснилось, происходила в 15 раз эффективнее на борту самолёта, чем у вас дома, и в 5—6 раз лучше, чем было бы в операционной. Также было установлено, что системы воздушного судна снижают количество летучих частиц в воздухе на 99,7 процента благодаря фильтрам, высокой кратности воздухообмена и вентиляции по схеме «сверху вниз», которой оборудуют самолёты.

Я сам летал в минувшие выходные, и мы попутно сняли вот эти кадры. Многие люди, садясь на борт самолёта, закрывают вентиляционные отверстия над сиденьями — не хотят, чтобы им в лицо дул поток воздуха. Вы же наверняка видели такое, да? Так вот, оказалось, что рекомендуется как раз оставлять вентиляцию включённой, так как воздушный поток сдувает всё, что летит вам в лицо, вниз, а воздух в салоне самолёта, как выяснилось, очень даже чистый.

Хорошая новость в том, что, по мнению представителей авиакомпаний, такие результаты могут помочь повысить объёмы пассажирских перевозок. Согласно данным, опубликованным как раз вчера американской Национальной ассоциацией воздушного транспорта, в этот день через контрольно-пропускные пункты администрации транспортной безопасности США впервые с середины марта, когда всё это началось, прошёл миллион человек.

А United Airlines, в свою очередь, опубликовала официальное заявление, где говорилось, что «ваши шансы заразиться коронавирусом, даже если салон заполнен целиком, практически равны нулю» — благодаря установленным сейчас системам.

Новые данные в перспективе могут оказаться отличными новостями — и, быть может, даже спасением — для авиакомпаний, а им это уж точно не помешало бы.

Понятно. Посмотрим, действительно ли станут люди строить планы и летать даже несмотря на всё то, что сейчас творится. Спасибо вам, Джефф! С последними новостями у нас был Джефф Флок. Дейген, а у вас какие мысли есть по этому поводу?

ДЕЙГЕН МАКДАУЭЛЛ, обозреватель Fox Business: Я уже летала, и никаких проблем у меня не было — люди очень ответственно относятся к требованиям по ношению масок и, в общем, даже разговаривают на борту не слишком много. Реальная проблема авиакомпаний заключается в снижении количества деловых поездок, и пока люди не получат от своих работодателей зелёный свет и им не скажут, что нужно снова летать, никто никуда и не полетит — и авиакомпании так и будут нести потери.

Ли?

ЛИ КАРТЕР, исследователь общественного мнения, президент компании Maslansky + Partners: Мне кажется, что одного этого исследования будет мало. На мой взгляд, оно стало важным шагом к тому, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно, но с этой темой ассоциируется столько разных неприятных тем, что можно самолётами возить — извините за каламбур. Ведь многие люди на себе испытали, что это такое — лететь больным и дышать рециркулирующим воздухом. Так что для того, чтобы люди действительно почувствовали себя комфортно, понадобится много убедительных данных.

Дата выхода в эфир 19 октября 2020 года.