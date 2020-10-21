Песков: Возможность новой самоизоляции не обсуждается

21.10.2020, 13:43, Разное

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не рассматривают возможность повторного введения в России режима самоизоляции. Вводить новые нерабочие дни Кремль также не планирует, сообщает телеканал “360”.

Эксперты отмечают, что жесткие карантинные меры могут нанести непоправимый ущерб российской экономике, поэтому вводить их следует лишь в самой критической ситуации.