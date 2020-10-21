Мнение: Политические траектории Аль-Каиды, Талибана и ИГИЛ

21.10.2020, 13:40, Разное

Афганистан остается в центре внимания СШАм. Сторонники вывода войск утверждают, что угроза терроризма со стороны Афганистана преувеличена, в то время как противники говорят, что она остается значительной и, вероятно, будет расти после вывода войск США. “Угроза терроризма” в Афганистане должна оцениваться с акцентом на политические траектории трех ключевых ВС в афганском контексте: “Аль-Каида”, афганских талибов и ИГИЛ.

Между двумя лагерями “сторонников вывода” и “противников вывода”, главные центры разногласий по “Аль-Каиде” – группе, которая напала на США 11 сентября 2001 г. Некоторые официальные лица, такие как госсекретарь США Майк Помпео, утверждают, что нападения со стороны США ослабили “Аль-Каиду” и указывают на то, что она не представляет серьезной угрозы. Однако другие аналитики расходятся во мнениях относительно отношений афганских талибов с “Аль-Каидой”. Существует также серьезная озабоченность по поводу внутриполитического благополучия афганских талибов, а также его способности обеспечивать выполнение условий мирного урегулирования. Некоторых также беспокоит траектория ИГИЛ в Афганистане и связанные с этим проблемы безопасности в регионе.

I. Во-первых, “Аль-Каида” сохраняет стойкость в Афганистане и добивается ухода США. Правительство США считает, что глава “Аль-Каиды” Айман аз-Завахири находится в Афганистане. После нескольких трудных лет “Аль-Каида”, похоже, улучшила свою политическую сплоченность, и ее организационный капитал, похоже, неуклонно растет. Статус транснационального террористического потенциала группировки из Афганистана неясен. Они либо скованы, либо хорошо скрыты. “Аль-Каида” сохраняет союзы с важными вооруженными группировками, такими как афганские талибы и пакистанская повстанческая группировка Техрик-и-Талибан Пакистан (ТТП).

II. Во-вторых, вопреки изображению афганских талибов как фракционированных, группировка кажется политически сплоченной и вряд ли расколется в ближайшем будущем. Основные показатели указывают на то, что ее руководство способно управлять сложной внутриэлитной политикой и общенациональными рядовыми лицами без фрагментации. Большая часть руководства афганских талибов, похоже, не имеет реального намерения участвовать в транснациональном терроризме, но некоторые члены группы симпатизируют проекту глобального джихада, поддерживаемому “Аль-Каидой”. В будущем афганские талибы вряд ли расправятся с “Аль-Каидой”, хотя есть некоторые признаки того, что они будут стремиться регулировать поведение вооруженных групп с иностранными боевиками, включая “Аль-Каиду”.

III. В-третьих, ИГИЛ в Афганистане находится в упадке. Группа понесла последовательные военные потери в последние месяцы его высшее руководство успешно преследовалось. Группа также политически раздроблена: некоторые важные фракции дезертировали и присоединились к афганскому Талибану. Однако его остаточное присутствие в крупных афганских городах по-прежнему представляет угрозу безопасности гражданского населения. За пределами Афганистана нет никаких значимых указаний на то, что ИГИЛ в Афганистане имеет намерение или возможность совершать транснациональные атаки, особенно на Западе.

В феврале 2020 г, правительство США подписало мирное соглашение с афганскими талибами о выводе американских войск из Афганистана. Этот знаменательный пакт был призван положить конец самой продолжительной войне США против повстанческого движения афганских талибов. Он был сосредоточен на соглашении о выводе войск США в обмен на гарантии талибов, что афганская территория не будет использоваться для разрастания международного терроризма.

На протяжении большей части переговорного процесса американские переговорщики заставляли афганских талибов взять на себя обязательство не придерживаться той же политики, что и до терактов 11 сентября в США, рассматривая эту политику как причину террористических атак. Тогда афганские талибы предоставили убежище “Аль-Каиде”, которая, как сообщается, в свою очередь, платила до 20 млн$ в год за убежище для талибов. “Аль-Каида” использовала убежище в Афганистане для создания тренировочных лагерей, где она тренировала большую армию иностранных боевиков. В этих лагерях она создала специальную тайную группировку для участия в международных “террористических” операциях.

Настаивание правительства США на гарантиях талибов против “Аль-Каиды” не было неуместным. Несмотря на интенсивное антитеррористическое давление со стороны США в годы после 11 сентября, афганские талибы поддерживали прочный союз с “Аль-Каидой”. Согласно многочисленным свидетельствам, “Аль-Каида” помогла афганским талибам организовать повстанческое движение против сил США, особенно на востоке страны. В этот период “Аль-Каида” поддерживала лишь номинальное присутствие собственной организации в Афганистане и вместо этого поддерживала повстанческое движение Талибана стратегическими советами и материальной помощью с баз в р-х проживания племен Пакистана. Самая крупная операция “Аль-Каиды” в Афганистане была проведена в восточной вилайет Кунар. Но этот баланс изменился после 2014 г, когда “Аль-Каида” перенесла большую часть своей операции в Пакистане в восточные и южные вилайеты Афганистана.

В первые годы восстания лидеры Талибана приветствовали и предали гласности свой союз с иностранными боевиками, такими как “Аль-Каида”. Даже в 2010 г, лидеры Талибана исполнили приверженность идеологии транснационального джихада и стремились заручиться поддержкой джихадистских групп на Ближнем Востоке. В то же время, несмотря на это, некоторые в рядах талибов выразили недовольство поддержкой “Аль-Каиды”. Это мнение можно проследить даже до 11 сентября. Избранные лидеры утверждали, что связь с “Аль-Каидой” не стоит гнева правительства США и потери того, что было у Талибана до 11 сентября – “Исламского эмирата”.

Начиная с конца 2000-х гг, возможно, под внутренним давлением, а также под давлением США на поле боя, афганские талибы стремились скрыть свои связи с группами иностранных боевиков в Афганистане, включая “Аль-Каиду”. Судя по всему, это было сделано в консультации с “Аль-Каидой”, поскольку ее высшее центральное и региональное руководство продолжало публично давать религиозную клятву верности – называемую байатом – Талибану. Как сообщается, идеолог “Аль-Каиды” Атийят Аллах аль-Либи информировал членов “Аль-Каиды” о публичной позиции Талибана по отношению к этой группировке: “Конечно, политика Талибана заключается в том, чтобы не встречаться с нами и не раскрывать какое-либо сотрудничество или соглашение между нами. Это сделано для предотвращения международного и регионального давления. Мы полагаемся на них в этом отношении.” В соответствии с ожиданиями продолжения альянса, правительство США регулярно обнаруживало свидетельства сотрудничества на полях сражений между “Аль-Каидой” и “Талибаном”, включая лагеря “Аль-Каиды” и руководство по обеспечению безопасности рядовых повстанческих сил талибов или близкое к ним.

Помимо афганских талибов и “Аль-Каиды”, с 2014 г, все большее значение приобрел еще один вооруженный субъект: “Исламское государство”. После появления ИГИЛ в Ираке и САР в 2014 г, ИГИЛ начало получать клятвы в восточном Афганистане и в племенных р-х Пакистана. Руководство группы, базирующееся в Ираке, назначило Хафиза Саида, бывшего лидера пакистанской повстанческой группировки ТТП, первым лидером движения, действующим как в Афганистане, так и в Пакистане. Эта ветвь была известна как “Вилайет Хорасан Исламского Государства”. Саид построил салафитские анклавы на востоке Афганистана и успешно переманил боевиков из различных джихадистских группировок в регионе, таких как афганские талибы, ТТП и “Аль-Каида”.

В первые годы после своего основания ИГИЛ завоевало восточные и избранные части северного Афганистана, сделав крупные набеги на вилайеты Джаузджан, Кунар и Нангархар. На востоке группа получила контроль над большими участками территории. Они также создали государственные институты, по образцу халифата в Ираке и САР. Группа привлекла поток иностранных боевиков, в основном из Южной и Средней Азии, и регулярно наносила удары по военным и гражданским целям в крупных городских р-х. Среди мирных жителей ИГИЛ уделяло приоритетное внимание уязвимым религиозным и этническим меньшинствам.

В 2014 г, правительство США вместе с афганскими силами безопасности развернуло целевую кампанию против ИГИЛ в Афганистане. Эта кампания была частью Глобальной коалиции против ИГИЛ. Талибан также провел отдельные военные операции против ИГИЛ.

В 2020 г, статус “Аль-Каиды” в Афганистане является предметом обсуждения. Высокопоставленные руководители администрации Трампа, такие как госсекретарь Помпео, утверждают, что “Аль-Каида” – это “тень самого себя”. Некоторые считают, что группа находится в упадке. В эссе The Washington Quarterly за 2020 г, эксперт по “Аль-Каиде” Дэниел Байман предполагает, что группа вряд ли возобновит свою роль доминирующей джихадистской организации. Некоторые члены афганского гражданского общества утверждают, что присутствие и интерес “Аль-Каиды” к Афганистану преувеличены.

Однако более пристальный взгляд на заметную деятельность центральной организации “Аль-Каиды” и региональных филиалов в Афганистане позволяет предположить иную тенденцию. Неоспоримо, группа не на пике силы пред-9/11 лет, но он предпринял согласованные усилия по восстановлению. Лидеры группировки, базирующиеся в Афганистане, сохранили политическую направленность противостояния США, несмотря на давление некоторых внутренних группировок и контртеррористов с целью изменить направление. Руководство по-прежнему намерено обеспечить вывод войск США из Афганистана, называя его “врагом, признающим свое поражение”.

Ключевые члены центрального руководства “Аль-Каиды” продолжают рассматривать Афганистан как стратегически важную базу, несмотря на наличие более подходящих потенциальных баз и значительную угрозу контртеррористической деятельности США. Это наиболее очевидно в случае с главой “Аль-Каиды” аз-Завахири. По словам начальника Центрального командования США (ЦЕНТКОМ) генерала Кеннета Ф. Маккензи, американские военные считают, что аль-Завахири находится в Афганистане. Когда-то явный наследник “Аль-Каиды” Хамза бен Ладен, сын основателя движения Усамы бен Ладена, похоже, также оставался в Афганистане, прежде чем был убит в р-не афгано-пакистанской границы. Хотя большая часть центрального руководства “Аль-Каиды”, похоже, находится за пределами Афганистана, то некоторые центральные лидеры “Аль-Каиды” остаются в Афганистане.

“Аль-Каида” также укрепила свою политическую сплоченность и союзы в Афганистане. Аналитики предсказали, что после децентрализации контроля и создания в Южной Азии франшизы “Аль-Каида на Индийском субконтиненте” (AQIS) в 2014 г, этот шаг подорвет сплоченность и руководящий авторитет “Аль-Каиды” в Афганистане. Это в значительной степени подтвердило ситуацию с 2014 по 2016 гг, когда AQIS и союзники “Аль-Каиды”, такие как ТТП, столкнулись с серьезными проблемами в их единстве из-за широкомасштабного братоубийства и перехода на сторону афганского отделения ИГИЛ. Также были трения в его отношениях с сетью Хаккани, отчасти из-за давления американской войны с БПЛА в Пакистане. Предполагалось, что этому конфликту способствовал союзник сети Хаккани, пакистанская разведывательная служба ISI. “Аль-Каида” также потеряла контроль над ТТП, чьи нападения на мирных жителей нанесли ущерб репутации “Аль-Каиды” в восприятии руководства AQIS среди ключевых ханафитских, ахли-хадисных и деобанди-суннитских округов в Южной Азии.

Но с 2017 г, когда международное внимание было приковано к ИГИЛ, “Аль-Каида” работает над тем, чтобы переломить эти тенденции в Афганистане. Руководство, как и более широкий набор членских организаций, сосредоточилось на осторожной политике, чтобы стабилизировать группу. В результате, в отличие от ИГИЛ, “Аль-Каида” в Афганистане не раскололась заметным образом. В целом группировка подтверждает свою лояльность руководству аль-Завахири, который клянется в верности лидеру афганских талибов мулле Хибатулле Ахундзаде. AQIS предприняла отдельные усилия по политической консолидации, чтобы вернуть в свои ряды отчужденные и бездействующие фракции.

“Аль-Каида” укрепила свои политические отношения с другими группировками в Афганистане. При Асиме Умаре и Усаме Махмуде AQIS согласовала свой оперативный темп со стратегией афганских талибов по обеспечению вывода американских войск из Афганистана. За последние два года “Аль-Каида”, похоже, помогла направить политическое восстановление ТТП, о чем недавно свидетельствует слияние важных отколов и некоторых пенджабских группировок, связанных с “Аль-Каидой”, в центральную ТТП. “Аль-Каида”, похоже, также обуздала нападения ТТП на мирных жителей.

“Аль-Каида” поддерживает отношения с Исламским движением Восточного Туркестана (ETIM). Кроме того, после потери союза с Исламским движением Узбекистана (IMU) “Аль-Каида” улучшила свои связи с рядом других центральноазиатских группировок в стране, такими как Хатиба Имам аль-Бухари, Катибат аль-Тавхид валь Джихад и “Исламский джихад”, которые по-прежнему базируются в некоторых частях северного Афганистана. Посредством своих пропагандистских материалов AQIS предприняла согласованные усилия по переманиванию контроля над поддерживаемыми Пакистаном группировками боевиков, таким как Лашкар-э-Тайба и Джайш-и-Мохаммад, или побуждению их к дезертирству. Усама Махмуд, который, судя по всему, отвечал за кашмирскую стратегию “Аль-Каиды” в течение последних нескольких лет, подчеркнул важность кашмирского филиала Аль-Каиды Ансар Газва-тул Хинд для региональной стратегии группировки.

В дополнение к улучшенному политическому профилю “Аль-Каида” восстановила свой потенциал в Афганистане. Важные индикаторы возможностей “Аль-Каиды” предполагают постепенное наращивание. По данным ООН, “Аль-Каида” действует в 12 афганских вилайетах, потенциально населяя восточные и южные границы страны. Хотя количество боевиков является несовершенным показателем, по оценкам ООН, общее количество боевиков “Аль-Каиды” в Афганистане составляет от 400 до 600, что выше оценки почти 200 боевиков в 2017 г. Сила боевиков, связанных с “Аль-Каидой”, включая иностранных боевиков, потенциально исчисляется тысячами. По оценке на июль 2020 г, в Афганистане находится более 6000 боевиков ТТП. Сообщается также, что “Аль-Каида” строит новые тренировочные лагеря на востоке Афганистана и финансирует совместное подразделение с 2000-й сетью боевиков Хаккани.

Помимо людских ресурсов, “Аль-Каида” сохраняет ключевые оружейные возможности. При Лукмане Хубабе, сыне бывшего руководителя одного из секторов “Аль-Каиды” Абу Хабаба аль-Масри, “Аль-Каида”, похоже, поддерживала ​​ячейку в афганско-пакистанском регионе, возможно, технически незамысловатую, но богатую деньгами.

Для какой стратегии “Аль-Каида” может использовать имеющийся политический и организационный капитал? Одна из возможностей заключается в том, что он предпримет террористическую кампанию, направленную против Запада, включая США. Однако за последние два года в открытом доступе нет информации о крупных заговорах, вдохновленных или руководимых “Аль-Каидой” в Афганистане. В недавней оценке Управления военной разведки заявило, что AQIS вряд ли будет представлять серьезную угрозу международного терроризма для Запада даже без антитеррористического давления США в ближайшем будущем. Сила западных иностранных боевиков в рядах “Аль-Каиды” в Афганистане также остается неясной. В совокупности эти показатели указывают на то, что транснациональный террористический потенциал “Аль-Каиды” в Афганистане либо ограничен, либо хорошо скрыт.

В то же время, недавний официальный представитель Пентагона в Южной Азии Колин Джексон утверждает, что базирующееся в Афганистане руководство Аль-Каиды “по-прежнему сосредоточено на внешних атаках на США и их союзников”. Он также добавляет, что “отмена целенаправленного антитеррористического наблюдения и прямых действий США в Афганистане, скорее всего, приведет к быстрому расширению возможностей ИГИЛ-К (хорасан) и “Аль-Каиды”, а также к увеличению вероятности направленных или вдохновленных атак на США и их союзников”. Взгляды Джексона на продолжающиеся намерения и возможное расширение возможностей транснационального терроризма совпадают с темами пропаганды AQIS. Многие релизы, призывающие к атакам, продолжают защищать тех, кто выступает как против, так и внутри США.

Помимо стратегии проведения атак на Западе, “Аль-Каида” может использовать свои растущие возможности для региональных операций против трех стран: Пакистана, Индии и КНР или внутри них. Устав AQIS подчеркивает, что одной из ключевых целей является преследование интересов США и граждан в Южной Азии. В соответствии с этим группа может рассмотреть возможность нападения на интересы США в Пакистане или Индии. В 2014 г, AQIS попыталась захватить пакистанские военно-морские фрегаты из портового города Карачи с целью нанести удар по военно-морским силам США в Аравийском море. Примечательно, что в отчете ООН за июль 2020 г, содержится предупреждение о том, что AQIS планирует операции в регионе, чтобы отомстить за нападение США на своего руководителя Асима Умара в 2019 г.

AQIS также тесно сотрудничает с ТТП в Афганистане. Если ТТП активизирует нападения на пакистанские силы, “Аль-Каида” может поддержать ее кампанию из Афганистана. Кроме того, “Аль-Каида” в целом и AQIS, в частности, выделяет значительное средства на энергопотребление до выделения эксцессов индийского государства в спорных территориях Кашмире, где волнение увеличилось после того, как Нью-Дели отозвал полуавтономный статус региона в августе 2019 г. “Аль-Каида” может рассмотреть возможность использования Афганистана для своих Кашмирских планов, скорее всего, независимо, но, возможно, в тандеме с связанными с Пакистаном группировками, такими как “Джайш-и-Мохаммад” и “Лашкар-и-Тайба”. Филиалы и союзники “Аль-Каиды” в Афганистане также проявляют интерес к нацеливанию на китайские проекты “Один пояс, один путь” в Пакистане и государствах Центральной Азии.