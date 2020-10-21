 

Российский депутат: Эрдоган пытается шантажировать Путина встречей с Зеленским

21.10.2020, 13:23, Разное

Парламентарий напомнил, что после избрания президентом Зеленский при первой возможности поехал отдыхать в Турцию. Украинский лидер питает слабость к этой стране, считает Затулин.

По словам депутата, Зеленский не упускает возможности выпросить у Анкары помощь. Эрдоган же пытается шантажировать Россию сближением с Украиной, отметил парламентарий.

Затулин напомнил, что турецкий лидер не раз заявлял об украинском статусе Крыма. “Таким образом Турция делает упреждающие шаги в возможной конфронтации с Россией”, – сказал законодатель в интервью “Московскому комсомольцу”.

Но Москве не стоит бояться Анкары, убежден Затулин. Он напомнил, что за последние годы стороны реализовали ряд крупных проектов: газопровод “Южный поток”, атомная электростанция “Аккую”.

Зеленский встретился с Эрдоганом 16 октября. Стороны договорились о совместном производстве ударных беспилотников. В экспертном сообществе предупреждают, что это может привести к обострению обстановки в Донбассе.

Не обошли стороной и тему Крыма. Эрдоган заявил, что никогда не признает полуостров российским. Он заверил Зеленского в поддержке территориальной целостности Украины.

Ранее военный эксперт Константин Сивков раскритиковал политику России в отношении Турции. По его мнению, Анкара ведет против Москвы войну на нескольких направлениях – в Нагорном Карабахе, Сирии и Ливии.



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