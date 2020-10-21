 

Звезда “Большой перемены” Крючкова госпитализирована

21.10.2020, 13:20, Новости дня

70-летняя российская актриса Светлана Крючкова госпитализирована в одну из клиник Санкт-Петербурга. Об этом сообщает издание StarHit.

Актриса лично подтвердила, что находится в больнице, но причину госпитализации и диагноз называть не стала.

Светлана Крючкова перенесла рак четвертой стадии. Она проходила лечение в Германии.

Светлана  Крючкоова родилась 22 июня 1950 года в Кишиневе (Молдавская ССР, СССР, сейчас – Молдова). Она наиболее известна по ролям в фильмах “Большая перемена”, “Похороните меня за плинтусом”, “Утомленные солнцем”, “Курьер”, “Безымянная звезда”, “Женитьба”, “Родня”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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