 

Журналист Журавко назвал “террором” правила для учителей истории в Украине

21.10.2020, 13:17, Разное

В Украине Минобразования и науке обязало наказывать преподавателей истории, которые не способны понять сегодняшнюю бытность. Свое мнение по этому поводу высказал журналист Андрей Журавко.
Новый закон предполагает, что руководители различных учреждений образования должны проводить разъяснительные беседы с учителями истории. В их полномочия также теперь входит контроль информации, которая подается ученикам в классах. В случае нарушения закона директор имеет право уволить сотрудника и сообщить о случившемся в правоохранительные органы.

Журавко не понимает, кто вырастит из тех детей, которым будут сообщать искаженную информацию. После таких законов педагоги будут вынуждены увольняться. В результате в лицеях, гимназиях, университетах, школах и интернатах станет наблюдаться нехватка кадров.

Происходящее журналист назвал «шизофренией и террором». Нынешняя Украина не нуждается в истории, поскольку у государства присутствуют иные интересы. Он предположил, что в будущем, дети, недополучившие знания, смогут работать только на плантациях в Польше, пишет портал «Политэксперт».



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