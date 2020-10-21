Юлия Высоцкая призналась, что периодически не чувствует себя счастливой женщиной

21.10.2020, 13:17, Разное

Актриса и ведущая Юлия Высоцкая призналась, что периодически не чувствует себя абсолютно счастливой. По словам супруги Андрея Кончаловского, у кажого в определенный период времени присутствуют проблемы.

Юлия Высоцкая построила успешную карьеру, к тому же она может похвасаться крепким браком. Актриса активно работает, а свободное время предпочитает проводить с семьей. Высоцкая относится к собственной жизни рационально: иногда она чувствует себя несчастной.

Бывают дни, когда актриса очень счастлива, но есть моменты, когда присутствует обратное чувство. Такие эмоциональные перемены Высоцкая считает нормальными.

В целом ведущая старается радоваться различным мелочам. Большое удовольствие ей приносит процесс приготовления пищи, путешествия, занятия спортом. Также Высоцкая очень любит свою работу.

Говоря о своем супруге Андрее Кончаловском, актриса заявила, что тот является довольно требовательным и строгим на съемочной площадке. Ради него Высоцкая готова делать многое в кадре. Если супруг чего-то требует, значит, это нужно для формирования более целостного образа.