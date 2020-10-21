 

Юлия Высоцкая призналась, что периодически не чувствует себя счастливой женщиной

21.10.2020, 13:17, Разное

Актриса и ведущая Юлия Высоцкая призналась, что периодически не чувствует себя абсолютно счастливой. По словам супруги Андрея Кончаловского, у кажого в определенный период времени присутствуют проблемы.
Юлия Высоцкая построила успешную карьеру, к тому же она может похвасаться крепким браком. Актриса активно работает, а свободное время предпочитает проводить с семьей. Высоцкая относится к собственной жизни рационально: иногда она чувствует себя несчастной.

Бывают дни, когда актриса очень счастлива, но есть моменты, когда присутствует обратное чувство. Такие эмоциональные перемены Высоцкая считает нормальными.

В целом ведущая старается радоваться различным мелочам. Большое удовольствие ей приносит процесс приготовления пищи, путешествия, занятия спортом. Также Высоцкая очень любит свою работу.

Говоря о своем супруге Андрее Кончаловском, актриса заявила, что тот является довольно требовательным и строгим на съемочной площадке. Ради него Высоцкая готова делать многое в кадре. Если супруг чего-то требует, значит, это нужно для формирования более целостного образа.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.09 / Ученые из США рассказали, как распознать лжецов в WhatsApp

30.08 / Учёные: Седые волосы могут сигнализировать о проблемах с сердцем

07.08 / Стало известно, как Меган Маркл отпраздновала свой день рождения

15.09 / Лишившийся ног российский десантник первым в мире покорил Эльбрус одними руками

29.07 / Меган Фокс и ее бойфренд Machine Gun Kelly опубликовали первое совместное фото

20.09 / Для размещения застрявших на границе Украины хасидов переоборудовали бывшую газораспределительную станцию

20.09 / Новые афоризмы от Лукашенко, отравленный и выздоравливающий Навальный, проказница Захарова и новинка от Twitter в нашей еженедельной рубрике «Панорама недели»

27.08 / Мнение: Дешевое мясо

17.07 / «Патриоты Украины» из России в Незалежной терпят унижения и нищету

16.09 / Революция отходит с Белорусского вокзала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска